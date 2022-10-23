Голые и чужие. Почему в душевых бассейнов нет штор и может ли это сказаться на психике? Обсуждаем с психологом

До сих пор во многих местах, предполагающих, что их гости должны вымыться — бассейнах, термах, банях, спортзалах, — есть коллективные душевые, и чаще всего без шторок.

Сказывается ли коллективное мытье без прикрытия на психике человека? Нормально ли, что мыться при всех — стеснительно, а еще стеснительней в принципе находиться в окружении голых и чужих? Каково мальчику мыться в общественной бане вместе со взрослыми женщинами? И откуда вообще пошла традиция коллективного омовения? На эти необычные на первый взгляд вопросы мы попытались ответить вместе с психологом Надеждой Керовой и доцентом кафедры государственного управления и истории ПНИПУ, кандидатом исторических наук Михаилом Нечаевым.