«Болей не было»: пенсионер рассказал в коротком видео, как узнал про рак простаты и победил болезнь
Юрий Яковлев поделился своей историей борьбы
Пенсионер Юрий Яковлев из Оренбургской области в 2012 году узнал о страшном диагнозе — ему поставили рак простаты 2-й стадии. При этом он чувствовал себя совершенно здоровым, у него не было никаких болей.
После постановки диагноза он пережил три операции (в том числе удаление яичек), долгое время принимал гормонотерапию, из-за чего сильно поправился — всё давалось сложно, но Юрий справился. При этом он уверен, что такой ситуации мог бы избежать, если бы заботился о здоровье и посещал врачей.
В видео выше Юрий рассказал, почему ему сложно было поверить, что рак настиг его, с какими трудностями столкнулся во время лечения и что его поддерживает сегодня.
А подробный материал о том, как Юрий Яковлев боролся с болезнью, можно прочитать здесь.
Сейчас наш герой на пенсии и не устает открывать для себя новые сферы деятельности: например, несколько лет назад освоил копирайтинг. На собственном сайте он рассказывает, как лечился от рака предстательной железы.