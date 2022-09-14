Как узнать «ниндзю»: все симптомы нового вида коронавируса в одной картинке

Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени И. М. Сеченова.



Если «кентавр» — это ответвление линии омикрона BA.2, то «ниндзя» произошел от другой ветки — BA.5. В России это сейчас одна из самых распространенных сублиний — по последним данным Роспотребнадзора, к вариантам BA.4 и BA.5 сейчас относится 94,38% взятых для генетического анализа образцов.

«Ниндзей» новый вариант омикрона прозвали за то, что он еще лучше уходит от сформировавшегося иммунного ответа, чем его предшественники. Других отличий от старших братьев у него, по словам врачей, немного — предположительно, он еще более заразен, но точных данных пока нет.