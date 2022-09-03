Новый коварный штамм «ниндзя» против «кентавра»: профессор из США рассказала обо всех опасностях шестой волны
Анча Баранова предупреждает — у ослабленных людей новый штамм буквально сжигает ресурсы клеток
Россию накрыла новая, шестая по счету волна коронавируса. Ежедневно в стране регистрируется уже около 50 тысяч новых случаев заболевания, а течение болезни проходит в более легкой, чем во время предыдущих волн, форме. При этом зараженные жалуются на невероятную слабость, а медики предлагают ревакцинироваться препаратами с продленным сроком годности. Биолог, профессор Университета Джорджа Мэнсона (США) Анча Баранова предупреждает: вирус научился наваливаться на организм просто в огромных количествах, однако и иммунная система человека научилась его распознавать гораздо раньше. Какие еще сюрпризы ждать от «ниндзя»?
Омикрон так же похож на дельту, как Пугачева — на Кобзона
— Давайте начнем с того, что и «кентавр», доля которого в России не превышает одного процента, и «ниндзя» — это всё омикроны. Только тот старый добрый подтип, который заражал людей в прошлом году, — это вирус варианта
Если же сравнивать с дельтой, то с омикроном у них такая же разница, как у всё той же Аллы Борисовны с Таней Булановой.
Отличительная черта нового вируса — у него нет никаких типичных картин проявления, нет и специальных, по которым врач мог бы сказать, каким именно штаммом заразился человек.
— Я знаю очень много людей, которые болели «ниндзя», но при этом у них не было температуры, — рассказывает Анча Баранова. — Я также знаю людей, у которых в результате нападения вируса почти до нуля упали лимфоциты — они все разбились о стену вируса. Картина, в общем, зависит скорее от человека, чем от вируса. Единственное, что отличает дельту от «ниндзя», — относительная редкость цитокинового шторма. При дельте человек болел-болел, потом попадал в больницу, иногда и на аппарат искусственной вентиляции легких — и лечили его тем, что пытались сбить воспаления. Омикрон же выучился захватывать организм диким количеством вируса и сразу. Я уже приводила аналогии с разведчиками. Старый уханьский вирус можно было сравнить с маленькой разведгруппой в несколько человек. Он пробирался в организм по-тихому, организм реагировал с задержкой, а обнаружив слишком поздно, всеми силами «наваливался» на врага, и, как следствие, развивался цитокиновый шторм. Сейчас же вирус нападает сразу большой толпой, целой армией. И вероятность обнаружить такую толпу заранее гораздо выше, нежели засечь группу из пяти человек.
— Элементарно представьте, что останется от поля со спелой пшеницей, если по нему пройдут танки. Вот поэтому люди от дельты и погибали. Человеку всё равно, кто с кем воюет, лишь бы пшеница колосилась. То есть наши легкие могли бы дышать. В случае с омикроном иммунная система начинает пробуждаться раньше, делает это более плавно, но опасность цитокинового шторма всё же совсем сбрасывать со счетов не стоит. У пожилого человека «ниндзя» вполне может вызвать такую реакцию. У молодых иммунитет всё же более внимателен и врага не пропустит.
Тактика выжженной земли
Главная опасность нового штамма кроется в метаболическом истощении организма, а не в теоретической возможности цитокинового шторма.
— Вирус — это, напомню, захватчик, — объясняет Анча Баранова. — А захватчику тоже что-то надо кушать. Поэтому вирус выжирает всё: витамины, аминокислоты, разбирает на составные части белки организма. Они все идут на построение новых частиц вируса и на его размножение. Из-за этого происходит метаболическое истощение организма, влекущее за собой чудовищную усталость. Люди неделями не могут прийти в себя, ходят, еле волоча ноги, словно через густое молоко. Им тяжело делать простые вещи, они постоянно прилегают отдохнуть, но из-за усталости не могут уснуть. Просто из-за того, что вируса было очень много и он подчистую скушал все ресурсы организма.
Куриный бульон, который иногда помогает при простудах, вредным точно не является. Но вот курочка из него во время активной вирусной атаки, по мнению профессора, будет скорее контрпродуктивна. Белок из курочки пойдет на построение вирусных частиц. Во время вирусной атаки организм специально перестраивается так, что белка нам не хочется – это делается для того, чтобы ограничить вирус в питательных стройматериалах.
— Во время активной вирусной инфекции иммунная система может применить тактику выжженной земли, — объясняет профессор. — Ведь идет самая настоящая, очень серьезная борьба. Наш организм против вируса. А бывает, что поле боя, то есть сам человек, в процессе борьбы разрушается слишком сильно — «ну не шмагла я», как в том анекдоте про старую скаковую лошадь. Впрочем, сейчас в России есть два препарата, скопированные с «Паксловида» от Pfizer. Это «Миробивир» и «Скайвира». Первый из них используется только в стационарах, а второй есть в аптеках. Стоит, правда, как крыло самолета: 13 тысяч рублей за пачку, и я не знаю, доставляется ли он за пределы Москвы. Но это лучшее, что сейчас может предложить фармацевтическая промышленность. Если раньше мы рассуждали про маленьких помощников, про тот же самый куриный бульончик из домашней жилистой курочки, в котором и правда есть антибактериальные вещества — вещества, поддерживающие иммунитет, они прямо найдены и выделены, то сейчас уже появились высокоэффективные лекарства. Фармацевтическая промышленность сейчас реально на высоте. Правда, эти препараты имеют кучу ограничений по взаимодействию с другими лекарственными препаратами. Некоторые таблетки, постоянно принимаемые, например, от давления, на курс лечения от коронавируса придется отменить. Но зато сила антивирусного лекарства такова, что вечером человек с температурой 39 выпивает первую таблетку, а утром температуры у него уже нет. Получить пять дней курса «Скайвиры» или «Миробивира» — лучшее, что можно сделать. Но следует учесть, что препарат эффективен в первые три дня после начала симптомов. Потому часто получается следующее: первый день человек думал, надеялся, что всё обойдется, потом два дня ждал результаты ПЦР-теста, потом заказал препарат в Москве с доставкой через неделю… В этом случае препарат ему будет уже просто не нужен. Поэтому рекомендации остаются прежними: АЦЦ от кашля и мелатонин на ночь, чтобы прикрыть нервную систему.
Анча Баранова уверена: каждое повторное заражение увеличивает риск постковидного синдрома.
— Если первый раз повезло обойтись без ковидного «хвоста», то второй раз может не пронести, — объясняет профессор. — Знаменитое выражение «зараза к заразе не липнет» здесь не работает. После первого перенесенного заболевания у человека не исчезает необходимость следить за тем, где он находится, носить респираторы, избегать дискотек и пользоваться рециркуляторами воздуха. Уклонился от дельты, переболел в легкой форме первым омикроном, а вот «ниндзя» вполне может уложить человека на больничную койку.
Просрочку колоть не будет никто
Переклеивание этикеток на упаковках с вакциной от
— Если мы возьмем таблетированную форму препарата, то по действующей фармацевтической конвенции для того, чтобы вещество было зарегистрировано как лекарственный препарат, оно за два года хранения должно потерять не более
Кто сказал, что дети — слабаки?
Около
— Дети — это неубиваемые неваляшки, и не нужно относиться к ним как к слабым по сравнению со взрослыми, — полагает ученый. — Просто есть детские инфекции, мы ими уже переболели и стали взрослыми. Детям только предстоит болеть, и они болеют. Заболел — три дня дома — вышел в детский сад — снова заболел… Это вовсе не признак того, что ребенок слабый, а как раз показатель работы иммунной системы. Она тренируется на разных противниках, которые ей встречаются, учится понимать, какие вирусы и бактерии безвредны, какие — очень опасны. Не стоит, конечно, скидывать со счетов ослабленных детей с дефектами здоровья. Но если взять среднестатистическую тысячу детей и такое же количество взрослых и сравнить их по устойчивости к стрессу или другим вещам, поверьте, дети выиграют с большим отрывом. Например, есть такое заболевание, как острый лимфобластный лейкоз. Он бывает у детей и у взрослых. Детей можно вылечить. Конечно, ребенку будет плохо, он будет подвергнут жесткой терапии, станет полностью лысым, но при этом он избавится от опухоли и выздоровеет. У взрослого же человека можно достигнуть ремиссии, она рано или поздно закончится, опухоль вернется, а человек погибнет. Просто потому, что на килограмм массы ребенка можно «нагрузить» гораздо большее количество химии, чем на взрослого. Именно поэтому мы можем вылечить ребенка. Взрослого же такие дозы препаратов просто убьют. Поэтому давайте не будем говорить, что дети слабенькие.
Рост детей в общей массе заболевших профессор объясняет просто:
— Дети меньше болели в первую и вторую волны, а если и болели, то могли перенести заражение бессимптомно. В этих случаях новый вирус приходит на уже расшатанную иммунную систему, — полагает ученый. — Второй аспект — омикрон способен лучше размножаться в детских тканях эпителия, чем дельта.
Но при этом дети больше склонны к такой реакции на заражение, как скачок температуры. Вроде бы сейчас всё нормально, а через час уже 39 на термометре. Омикрон очень чувствителен к температуре, поэтому ему гораздо комфортнее в носу, чем в легких. Просто потому, что в носу прохладнее. Именно это «зажаривание» у детей довольно эффективно придавливает омикрон, но оно же и делает его видимым — заботливая мама температуру точно не пропустит. У взрослых же такая реакция бывает гораздо реже, да и температура не поднимается до высоких значений.
ОРВИ — это благо?
Сезонная эпидемия гриппа может значительно ухудшить статистику заболевших и привести к увеличению числа тяжелых случаев течения
— Грипп в этом году будет точно, и его будет много — полагает ученый. — И главная сложность будет в том, чтобы понять, что и чем лечить: грипп — привычным «Тамифлю», или же искать «Скайфиру» от
По мнению биолога Барановой, в краткосрочной перспективе ситуация с коронавирусом в России будет повторять кривую других стран, а уровень заболеваемости, исходя из плотности населения, сопоставим с ситуацией в США.
— В Америке фоновая заболеваемость колеблется на уровне