Новый коварный штамм «ниндзя» против «кентавра»: профессор из США рассказала обо всех опасностях шестой волны

Куриный бульон, который иногда помогает при простудах, вредным точно не является. Но вот курочка из него во время активной вирусной атаки, по мнению профессора, будет скорее контрпродуктивна. Белок из курочки пойдет на построение вирусных частиц. Во время вирусной атаки организм специально перестраивается так, что белка нам не хочется – это делается для того, чтобы ограничить вирус в питательных стройматериалах.



— Во время активной вирусной инфекции иммунная система может применить тактику выжженной земли, — объясняет профессор. — Ведь идет самая настоящая, очень серьезная борьба. Наш организм против вируса. А бывает, что поле боя, то есть сам человек, в процессе борьбы разрушается слишком сильно — «ну не шмагла я», как в том анекдоте про старую скаковую лошадь. Впрочем, сейчас в России есть два препарата, скопированные с «Паксловида» от Pfizer. Это «Миробивир» и «Скайвира». Первый из них используется только в стационарах, а второй есть в аптеках. Стоит, правда, как крыло самолета: 13 тысяч рублей за пачку, и я не знаю, доставляется ли он за пределы Москвы. Но это лучшее, что сейчас может предложить фармацевтическая промышленность. Если раньше мы рассуждали про маленьких помощников, про тот же самый куриный бульончик из домашней жилистой курочки, в котором и правда есть антибактериальные вещества — вещества, поддерживающие иммунитет, они прямо найдены и выделены, то сейчас уже появились высокоэффективные лекарства. Фармацевтическая промышленность сейчас реально на высоте. Правда, эти препараты имеют кучу ограничений по взаимодействию с другими лекарственными препаратами. Некоторые таблетки, постоянно принимаемые, например, от давления, на курс лечения от коронавируса придется отменить. Но зато сила антивирусного лекарства такова, что вечером человек с температурой 39 выпивает первую таблетку, а утром температуры у него уже нет. Получить пять дней курса «Скайвиры» или «Миробивира» — лучшее, что можно сделать. Но следует учесть, что препарат эффективен в первые три дня после начала симптомов. Потому часто получается следующее: первый день человек думал, надеялся, что всё обойдется, потом два дня ждал результаты ПЦР-теста, потом заказал препарат в Москве с доставкой через неделю… В этом случае препарат ему будет уже просто не нужен. Поэтому рекомендации остаются прежними: АЦЦ от кашля и мелатонин на ночь, чтобы прикрыть нервную систему.