Поставки лекарств от болезни Паркинсона увеличат в Новосибирской области после мониторинга Росздравнадзора

— Вместе с тем, в аптеках Новосибирской области имеются лекарственные препараты с действующим веществом леводопа («Тидомет форте», «Наком», «Сталево»). Для определения возможности использования аналогов необходимо обратиться к лечащему врачу для корректировки схемы лечения, — добавили в пресс-службе Росздравнадзора.