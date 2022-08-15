Поставки лекарств от болезни Паркинсона увеличат в Новосибирской области после мониторинга Росздравнадзора
В ближайшее время в Новосибирскую область придет новая поставка лекарства
Росздравнадзор в официальном телеграм-канале сообщил, что поставки лекарства для пациентов с болезнью Паркинсона увеличат. В адрес производителя были направлены письма с информацией о необходимости увеличения поставок в Новосибирскую область.
Как сообщили в пресс-службе Росздравнадзора, в Новосибирской области взяли под контроль наличие лекарственных препаратов для пациентов с болезнью Паркинсона.
— Территориальным органом Росздравнадзора по Новосибирской области совместно с региональными поставщиками лекарственных препаратов и фармпроизводителями проведен оперативный мониторинг по наличию лекарственного средства «Леводопа», который необходим для пациентов с болезнью Паркинсона, — рассказали в Росздравнадзоре.
По итогам мониторинга Росздравнадзора, препарат имеется в наличии для обеспечения льготных категорий граждан. При этом в ближайшее время в регион должна прийти еще дополнительная партия лекарства.
— Вместе с тем, в аптеках Новосибирской области имеются лекарственные препараты с действующим веществом леводопа («Тидомет форте», «Наком», «Сталево»). Для определения возможности использования аналогов необходимо обратиться к лечащему врачу для корректировки схемы лечения, — добавили в пресс-службе Росздравнадзора.
В марте этого года руководитель управления Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева опровергла информацию об отсутствии в аптеках Новосибирска лекарств с действующим веществом леводопа.