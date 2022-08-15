Похудел на 107 килограмм: истории сибиряков, которые нашли «волшебную таблетку» для снижения веса (фото до и после)

Лишний вес сильно усложняет жизнь. Начинаются проблемы со здоровьем, самооценкой, порой кажется, что нет сил жить эту жизнь. В какой-то момент думаешь, что всё под контролем, а после будто пелена перед глазами, и вот уже цифра на весах достигла катастрофического предела. Начинается гонка, борьба, которая тянет из вас жизненные силы настолько, что хочется сдаться, лишь бы всё поскорее закончилось. Корреспондент НГС поговорила с сибиряками, которые объявили войну лишним килограммам и нашли волшебную таблетку от похудения, — публикуем их истории.
Руслан Кушнир, 47 лет, тренер по фехтованию
— Причиной лишнего веса стал образ жизни: много пива и еды. Весь день я на работе, вечером приходил, ел, пил, спал — и так каждый день. До 30 с копейками лет я был худой и стройный, а после в течение 15 лет вес постепенно набирался.
Однажды мы сплавлялись по горной реке, в том путешествии я заболел дизентерией. 10 дней мы выбирались в город, я похудел на 15 кг, было сильное обезвоживание. Возможно, это стало причиной сбоя в организме и причиной ожирения.
Было много попыток похудения, я сократил количество еды, сидел на белковой диете. Любая диета — это тяжело, это ограничения.
Мой максимальный вес — 205 кг. Чувствовал я себя ужасно, было тяжело завязывать шнурки, это стало настоящей проблемой. На третий этаж поднимался с двумя остановками, мучила одышка. Ноги сильно отекали: у меня 44-й размер обуви, но я носил кроссовки 47-го размера. Давление поднималось до 200. Однажды нога раздулась настолько, что щиколотка в обхвате стала 56 см, кожа лопалась, меня положили в больницу. Врачи у нас люди прямые — говорили: «Через полгода или ногу тебе отрежем, или помрешь». Да я и сам чувствовал, что где-то над головой смерть косой машет. Тяжело было, сумрачно жилось.
Я боролся. Долго. Но в какой-то момент понял, что мне не победить, смирился, пока знакомый не вселил в меня надежду. Сказал, что познакомился с хирургом, который толстяков режет уже 15 лет, и рассказал ему про меня — говорит: «Наш клиент, пусть звонит». Я позвонил, проконсультировался по телефону и поехал в Омск, это было в том году, в мае.
Перед этим я поискал в интернете информацию про бариатрическую хирургию, хотел пообщаться с людьми, которые уже прошли через это, но ничего толком не нашел. В общей сложности операция обошлась мне в 230–240 тысяч рублей вместе с анализами и оплатой палаты: я пролежал у них около недели, сама операция стоит около 150 тысяч рублей.
Прошел год, я похудел на 100 с лишним килограммов, на данный момент мой вес — 98 кг. Я счастлив, семья тоже на позитиве, уже и не помню, что я когда-то был толстым. Знакомые, кто меня давно не видели, в шоке, не узнают.
Ольга Плис, 31 год, в декрете
— У меня в семье все полные, и я с детства была полной, но не безобразно толстой, просто на фоне остальных детей выглядела чуть крупнее. За жизнь была тысяча попыток похудения, одна удачная: за два года я похудела со 102 до 89 кг на диете Дюкана и на интервальном голодании. Оно, к слову, далось мне гораздо легче, чем Дюкан — я с утра не очень люблю есть, могу позавтракать только часа в четыре дня. Моя проблема была не в том, что я много ела, просто я ела всё жареное, жирное, сладкое.
Я всегда была красивой, даже с лишним весом, я принимала себя. Когда показываю людям фото до и после, мне говорят, что я и полная была хорошенькая. Пик полноты пришелся на мои 28 лет, после родов цифра на весах достигла отметки 120 кг. Началась одышка: у нас садик в 15 минутах от дома, идти в горку — я думала, умру по дороге.
Про бариатрическую операцию рассказал мне муж — пришел с работы и показал фото знакомой, которая сильно похудела. Я поняла, что сделаю такую обязательно. Я ошибочно полагала, что такая операция для звезд, миллионеров или людей весом в 300 кг, а не для простых смертных слегка за сто. Два года я готовилась — ждала, когда закончится декрет, чтобы выйти на работу и оформить кредит. В итоге деньги на операцию мне одолжила мама. Все, кроме мужа, были против того, чтобы я шла на такие меры, говорили, что у меня не в порядке с головой.
В итоге я сделала операцию в прошлом году, она обошлась мне в 270 тысяч рублей. Говорят, самое тяжелое — пережить первые сутки, не знаю, я сразу чувствовала себя хорошо. На четвертый день уже ехала одна с чемоданом домой, а на пятый пошла в лес за грибами. Из неприятных побочек был только сильный сушняк, пить хотелось постоянно. Два месяца я пережевывала еду и выплевывала, потому что она не лезла, я съедала по чайной ложке, хотелось есть еще по привычке, но еда вставала поперек горла.
После операции я похудела на 47 кг: была 115 кг, сейчас — 68 кг. Страха возвращения лишних килограммов нет, я уверена в том, что больше никогда не буду толстой. Улучшилось состояние здоровья, пропала одышка. Я нарастила волосы, покрасила их, накачала губы — стала такой чикуличкой, полностью сменила гардероб. Я так радуюсь своей внешности, так счастлива, кайфую от самой себя. Люди не узнают меня, думают, что это два разных человека. Мне хочется кричать всем толстячкам, что волшебная таблетка есть, проблему с лишним весом можно решить раз и навсегда.
Что говорят врачи
Об особенностях операции и о том, как она позволяет людям худеть, рассказал хирург омского центра многопрофильной медицины «Евромед» Алексей Калиниченко:
— Пациентам была проведена процедура лапароскопического гастрошунтирования, ее суть заключается в следующем: из желудка выкраивается тонкая трубка и сшивается с тонкой кишкой. Пища, которую проглотил человек, быстро проходит в тонкую кишку и начинается процесс пищеварения, всасывается глюкоза, попадает в мозг и дает сигнал о насыщении. Процесс насыщения происходит быстрее, чем в обычной жизни, так как с такой узкой желудочной трубкой человек не может есть быстро и много, к чему быстро привыкает. Не нужно себя заставлять, ограничивать в продуктах, не нужно взвешивать еду, люди кушают, что хотят. Уже со второго месяца идет насыщение от маленьких порций, начинается постепенное снижение веса на протяжении года, полутора.
Врач-эндокринолог клиники «Медикал Он Груп» и член Российской ассоциации эндокринологов Дымбрылова Арюна выступает против подобного рода операций.
— Ожирение нельзя наесть, напить или належать — это нарушение обмена веществ вследствие дефицитов в организме, восполняя которые, человек худеет. Проблема ожирения в том, что инсулин не видит клетки. После еды глюкоза повышается, но в клетку не попадает, а уходит в жир, и вес растет. Клетки остались голодными, поэтому снова появляется желание есть, — объясняет врач. — Диеты, подсчет калорий, препараты для снижения веса не нужны — нужно найти причину, почему инсулин не видит клетки. Как только нашли причину (дефициты), то обмен веществ улучшается и вес снижается. Это называется инсулинорезистентность. Гастрошунтирование — борьба с ожирением, но ценой мальабсорбции, человек катастрофически недополучает нужных нутриентов.
Другие интересные статьи про похудение
«Увидела страшную цифру — 107 кг»: как 27-летнему бухгалтеру удалось сбросить половину веса.
Не дают сбросить вес: 10 неочевидных ошибок, которые мы совершаем за ужином.
Как тростинка: изучаем самое популярное упражнение среди китаянок — всего одно движение для тонкой талии.