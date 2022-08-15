Похудел на 107 килограмм: истории сибиряков, которые нашли «волшебную таблетку» для снижения веса (фото до и после)

Руслан Кушнир, 47 лет, тренер по фехтованию

— Причиной лишнего веса стал образ жизни: много пива и еды. Весь день я на работе, вечером приходил, ел, пил, спал — и так каждый день. До 30 с копейками лет я был худой и стройный, а после в течение 15 лет вес постепенно набирался.

Однажды мы сплавлялись по горной реке, в том путешествии я заболел дизентерией. 10 дней мы выбирались в город, я похудел на 15 кг, было сильное обезвоживание. Возможно, это стало причиной сбоя в организме и причиной ожирения.