Когда стремление к идеальной чистоте сигнализирует о проблемах с психикой
И как правильно убираться, чтобы не навредить ни себе, ни домочадцам
Мы с детства знаем, что у хорошей хозяйки дома всё сверкает, даже если она не ждет гостей. Любовь к чистоте и умение ее поддерживать — отличные качества. Но иногда они могут сигнализировать о некоторых проблемах с психикой, рассказали эксперты «Доктору Питеру».
Анна Шерер — клинический психолог, психодинамический психотерапевт, член международного общества нейропсихоанализа, NPSA.
Есть люди, которые несколько раз в день протирают пыль или бесконечно моют ребенку или себе лицо и руки.
Про таких говорят «одержимы чистотой», но это понятие включает нотку психической патологии. В тяжелых случаях это может быть симптомом ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства). Также стремление к чистоте может быть проявлением бреда при синдроме Котара.
Но чаще нездоровое преувеличенное стремление сделать всё вокруг стерильным связано с возбуждением центральной нервной системы. Причиной тому может стать агрессия, тревога или же сексуальное возбуждение.
Повышается уровень дофамина, норадреналина, кортизола. И избавиться от возникающего напряжения помогает навязчивое поведение. Тут еще важны внутренние установки: не все будут убираться, чтобы растратить эту появившуюся энергию.
У навязчивого стремления к порядку есть название
Вы наверняка встречали людей, которые ни к чему не прикасаются и на улице, и в помещениях, и озабочены тем, чтобы вокруг них были порядок и чистота. Это рипофобия, она связана с нарушением психоэмоциональной регуляции.
Здесь важно проследить связь с эмоциями. Выражение «все болезни от нервов» — как раз об этом.
Эмоции — это сложные нейробиологические реакции. И когда мы переживаем страх или агрессию, мы не можем остановить свою реакцию мгновенно, просто пожелав этого. Сначала нужно на эту эмоцию отреагировать, то есть признаться: сейчас я очень сильно боюсь. Но не всегда это возможно по разным причинам: это может быть неприятно, неприлично, или у человека могут быть сложности в развитии эмоциональной сферы.
Если эмоция не находит выхода, она создает определенный уровень возбуждения, который мы переживаем как тревогу. В свою очередь тревога требует выхода и ищет подходящие способы. И навязчивые состояния — это и есть замещение эмоции действием.
Метод Виктора Франкла
Что поможет тем, кого замучило такое поведение? Можно попробовать технику, разработанную Виктором Франклом — «метод парадоксальной интенции».
Суть его в том, чтобы перестать избегать то, что вызывает навязчивые мысли и действия, при помощи юмора. Попробуйте представить то, чего вы избегаете, в ироничной, гротескной форме, довести беспокоящую вас идею до абсурда.
Если речь идет о бесконечной уборке, представьте, что вы грязнуля, и дальше не отказывайте своей фантазии ни в чём. В какой-то момент страх столкнется с юмором и потеряет свою силу.
Если же вы осознаете, что у вас есть проблема, но сами справиться с ней не можете, следует обратиться к специалисту.
Не надо падать без сил
Елена Парецкая — педиатр, патофизиолог, иммунолог.
Уборка — важный ритуал, особенно если в доме есть дети. Нужно лишь следовать простым правилам и не переусердствовать.
Не нужно стремиться выдраить квартиру до блеска, отдав этому все свои силы и энергию.
Обилие средств для уборки с химическими компонентами — тоже не лучшая идея. Особенно будьте аккуратны, используя спреи или летучие жидкости в закрытых помещениях — ванной и туалете. Внимательно прочитайте инструкцию к средствам. Используйте при уборке перчатки и по необходимости респиратор, чтобы не получить ожоги кожи и раздражение дыхательных путей.
Детский иммунитет и стерильность обстановки
Всё чаще специалисты говорят о том, что нельзя растить ребенка в стерильности. Его иммунной системе нужен контакт с микрофлорой, окружающей малыша.
У детей чрезмерно заботливых мам бывает мало контактов, организм не может адекватно воспринимать различные раздражители. Из-за этого возможны частные простуды, аллергия, проблемы с кишечником.
Часто мамы спрашивают, как часто использовать мыло при купании детей. Достаточно делать это 2–3 раза в неделю. В остальное время достаточно просто теплой воды. Со взрослыми, кстати, то же самое. Если часто использовать средства для душа, нарушается естественный гидролипидный слой кожи и возможны сухость, шелушение и даже дерматиты.