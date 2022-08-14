Когда стремление к идеальной чистоте сигнализирует о проблемах с психикой

Есть люди, которые несколько раз в день протирают пыль или бесконечно моют ребенку или себе лицо и руки.



Про таких говорят «одержимы чистотой», но это понятие включает нотку психической патологии. В тяжелых случаях это может быть симптомом ОКР (обсессивно-компульсивного расстройства). Также стремление к чистоте может быть проявлением бреда при синдроме Котара.

