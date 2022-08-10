В Новосибирске предлагают вакцинироваться британской вакциной «Эвушелд» — в Минздраве объяснили, что это не вакцина
«Эвушелд» рекомендуется как препарат для тех, у кого есть противопоказания к вакцинации
В Новосибирск доставили препарат от коронавируса «Эвушелд» от британской компании «Астра Зенека». Депутат горсовета Светлана Каверзина выложила в своей социальной сети фотографию из поликлиники на ОбьГЭСе. На ней посетителям помимо «Гам-КОВИД-Вак» предлагают вакцинироваться «Эвушелдом».
В пресс-службе Минздрава рассказали, что «Эвушелд», который является комбинацией тиксагевимаба и цилгавимаба, рекомендуется людям с противопоказаниями для вакцинации против
— Препарат одобрен FDA для экстренного применения в США. Препарат не зарегистрирован в Российской Федерации, в связи с чем его назначение возможно только при наличии решения врачебной комиссии и разрешения на временное обращение.
«Эвушелд», как подчеркнули в министерстве, не является вакциной. Там же отметили, что они не отвечают за формулировки, которые были использованы в поликлинике на ОбьГЭСе.
— Стоит отметить, что объявление размещается для привлечения внимания, всю интересующую подробную информацию, разъяснения пациент может получить у врача во время осмотра и консультации перед назначением и введением препарата, — объяснили в пресс-службе.
Также в ответ на запрос НГС в пресс-службе Министерства здравоохранения объяснили, что вопрос эффективности препарата находится вне компетенции министерства.
Всего в марте 2022 года в Новосибирскую область централизованно поступило 1460 упаковок препарата «Эвушелд», в марте — июне они были распределены по некоторым медучреждениям региона.
В Новосибирской области снизился уровень коллективного иммунитета к коронавирусу до 13%. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Новосибирской области, в феврале 2022 года коллективный иммунитет был больше 70%.