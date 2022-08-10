В Новосибирске предлагают вакцинироваться британской вакциной «Эвушелд» — в Минздраве объяснили, что это не вакцина

В Новосибирск доставили препарат от коронавируса «Эвушелд» от британской компании «Астра Зенека». Депутат горсовета Светлана Каверзина выложила в своей социальной сети фотографию из поликлиники на ОбьГЭСе. На ней посетителям помимо «Гам-КОВИД-Вак» предлагают вакцинироваться «Эвушелдом».

В пресс-службе Минздрава рассказали, что «Эвушелд», который является комбинацией тиксагевимаба и цилгавимаба, рекомендуется людям с противопоказаниями для вакцинации против COVID-19 . «Эвушелд» могут поставить взрослым и детям от 12 лет и старше и с массой тела не менее 40 килограммов, которые не болеют коронавирусом и не контактировали с болеющими: