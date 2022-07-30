Подбирала водку по характеру: 36-летняя россиянка рассказала об исцелении после терапии алкоголем и солнцем

На днях в соцсетях завирусился пост, в котором девушка поделилась своими результатами от лечения «водкой и солнцем». Метод лечения прост — она каждый день выпивает от 0,25 до 1 литра водки, ест только углеводы и утверждает, что такая диета омолаживает и оздоравливает тело и дух.



Эту девушку зовут Евгения Морозова. Ей 36 лет, она живет в Тамбовской области, воспитывает ребенка и интересуется химией и биологией. До 2010 года она была довольно популярным диджеем и выступала под псевдонимом EVANSY. А потом вышла замуж, родила ребенка и бросила это занятие. Сейчас Евгения работает менеджером и занимается волонтерством.

