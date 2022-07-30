Подбирала водку по характеру: 36-летняя россиянка рассказала об исцелении после терапии алкоголем и солнцем
Женщина заплатила за уникальный метод лечения. А мы делимся с вами им бесплатно
На днях в соцсетях завирусился пост, в котором девушка поделилась своими результатами от лечения «водкой и солнцем». Метод лечения прост — она каждый день выпивает от 0,25 до 1 литра водки, ест только углеводы и утверждает, что такая диета омолаживает и оздоравливает тело и дух.
Эту девушку зовут Евгения Морозова. Ей 36 лет, она живет в Тамбовской области, воспитывает ребенка и интересуется химией и биологией. До 2010 года она была довольно популярным диджеем и выступала под псевдонимом EVANSY. А потом вышла замуж, родила ребенка и бросила это занятие. Сейчас Евгения работает менеджером и занимается волонтерством.
По словам Евгении, проблемы со здоровьем у нее начались, когда она переехала из родной Вологды в Тамбовскую область:
— Выпив тамбовской воды и алкоголя, я начала не только терять зубы, но и столкнулась с проблемами желудочно-кишечного тракта. И вообще, я стала превращаться в одну из тех, кто меня там окружал.
— Со своими проблемами я обратилась не в больницу, а к местному гениальному врачу, который ставит на ноги людей при смерти. Я заплатила ему хорошо, и он научил меня многим секретам.
Но потом девушка забеременела, и ей приходилось «с животом» быть по 15 часов на работе. От этого появился стресс, она стала ругаться с мужем.
— В итоге мы вообще развелись, и я осталась без денег, — рассказала Евгения Морозова. — На фоне этого я стала пить некачественный алкоголь и ржавую воду с солями, которые оседали прямо на банке. Из-за этого я заболела совсем серьезно: выпало еще больше зубов, отказала печень. А потом у меня случился инсульт, и я вообще слегла. Тут мне и пришлось вспомнить все, чему меня учил тот врач, а также применить свои навыки в химии и биологии.
С годами Евгения выработала свою уникальную систему, которой она следует и по сей день. Вот пять ее главных правил:
- пью только водку;
- водку пью, только если хожу загорать на пляж или в солярий. Выпил — сходил на солнце;
- никогда не смешиваю водку с жидкостями и не пью коктейлями. Это дает возможность иметь здоровый кишечник, печень, мозг и здоровых детей. Если смешивать крепкий алкоголь с жидкостями, неадекватное и агрессивное поведение обеспечено;
- всегда закусываю углеводами. Сначала ела мармеладки, потом перешла на макароны и бездрожжевой хлеб. Не мешаю водку с белками;
- нужно подобрать водку по характеру.
— Я с севера и пью три разных водки, которые производятся рядом с Вологдой, — уточнила девушка. — Там выращивается зерно, и оттуда берется вода для напитка. Водка влияет на формирование характера человека, это очень важно для эмоционального состояния окружающих. Например, с краснодарской водки я была агрессивная. Все знают, что в Краснодаре живут горячие люди, и северный человек не сможет полноценно жить под палящим солнцем, как горячие южане. С ярославской водки я стала вести себя как напористый менеджер — она мне подошла по характеру, но вот качество её оставляет желать лучшего.
Девушка вспоминает, что когда выпила первый раз водку с Севера, то начала всем рассказывать про контракты и заработки денег. Она как бы поняла, что эта водка помогает ей работать полноценно в менеджменте и держать продажи на хорошем уровне.
— С водки, которая содержит в себе карельскую воду, я почувствовала сексуальную энергию. В Карелии много минералов и чистая вода, которая и дает сексуальность. В общей сложности я лечила не отдельные болезни, а восстанавливала систему организма и кровообращение.
Евгения также рассказала, что популярность не принесла ей никакой радости:
— Мне друзья начали скидывать новости со мной. Если честно, я расстроилась. Я люблю спокойную жизнь, время уделять ребенку, чтению книжек. А тут на части разрывают, и ничего не успеваешь. Очень много людей стало писать мне: одни спрашивают, как я добилась такого результата, и искренне интересуются, другие пишут мне гадости, — завершает Евгения.
Комментарий специалиста
У редакции MSK1.RU возникло много вопросов к этой методике лечения. И мы обратились за консультацией к наркологу и психиатру Василию Шурову:
— Девушка рационализирует свою зависимость, — утверждает нарколог. — Она пьет из-за нее, а всем рассказывает, что она так лечится. Нет никаких способов лечения литром крепкого алкоголя. Он просто отсутствует в природе.
Этанол — это нейро- и гепатотропный яд. Будет разрушение печени, скорее всего, в виде острого гепатита. Ну и рано или поздно у девушки разовьется токсическое повреждение центральной нервной системы. Как она будет выздоравливать — через эпилепсию или через делирий, — это уже как повезет. Вообще литр водки — это очень большая дозировка, не исключено, что она просто отравится. Доза будет токсическая, и ее либо успеют довезти до реанимации, либо она просто погибнет.