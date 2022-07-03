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«Первые звоночки — это повышение давления». Врач рассказал, кому грозит ранний инфаркт, от которого умер Шатунов
Умер Юрий Шатунов Карточки

«Первые звоночки — это повышение давления». Врач рассказал, кому грозит ранний инфаркт, от которого умер Шатунов

Смерть певца в 48 лет многих заставила задуматься о своем здоровье

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Врачи боролись за жизнь Шатунова, но не смогли спасти его

Врачи боролись за жизнь Шатунова, но не смогли спасти его

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Смерть Юрия Шатунова от инфаркта стала трагедией для многих его поклонников. Артист ушел очень рано, всего в 48 лет. Мы поговорили с врачом анестезиологом-реаниматологом Артуром Симоняном, 18 лет проработавшим на скорой помощи, в том числе в бригаде кардиореанимации, о том, почему сердечно-сосудистые заболевания поражают людей в таком раннем возрасте. Симонян рассказал, как распознать инфаркт и помочь человеку, у которого случился приступ, а также как защитить себя от болезни.

1

 Что такое инфаркт?

Инфаркт в широком смысле — это омертвение участка ткани или органа из-за недостатка кровоснабжения. По-простому — кровь перестала поступать (или плохо поступает) к органу и часть его начинает отмирать. Бывают инфаркты легкого, почки, головного мозга. Но чаще на слуху инфаркт миокарда (сердечной мышцы. — Прим. ред.) В большинстве случаев кровь перестает поступать к органу из-за частичной или полной закупорки сосуда.

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2

Кто входит в группы риска?

Основные факторы риска: курение, избыточный вес, малоподвижный образ жизни, повышенное давление, повышение в крови «плохого» холестерина. Сахарный диабет усугубляет всё вышеперечисленное.

Также к факторам риска относятся хронический стресс, мужской пол и женский в период менопаузы.

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3

Каковы симптомы инфаркта, как их распознать самому и тем, кто рядом?

К сожалению, кроме типичных симптомов инфаркта — давящей боли за грудиной, отдающей в левую руку, чувства нехватки воздуха, бледности и влажности кожи — есть еще так называемые атипичные симптомы. И нередко это могут быть симптомы, маскирующиеся под другие заболевания, или едва заметные признаки, на которые люди вообще не обращают внимания: боль в верхней половине живота, тошнота, рвота, зубная боль, слабость, потери сознания, боль только в пальцах рук, например, в мизинце.

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4

Что делать, если у близкого инфаркт? Можно ли оказать первую помощь, пока едет скорая?

К сожалению, если вы не медработник, то говорить даже о подозрении на инфаркт вы не можете. В народе более правомерен термин «сердечный приступ», под которым может скрываться много заболеваний, в том числе и инфаркт. Помочь человеку можно так: расстегнуть тесную одежду, освободить помещение от большого количества людей и открыть окна. Как можно быстрее обратиться к медработникам, вызвать скорую и попросить кого-то или самому помочь бригаде быстрее найти пациента.

Давать какие-то медикаменты, если вы не медик, — не рекомендуют. Однако есть пациенты, которые уже переносили сердечные приступы, обследованы, и им назначены лекарства. Сам больной может их принять, если считает нужным. Если нет возможности прямо сейчас обратиться к медикам, можно отвезти человека в больницу самостоятельно.

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5

Какие обследования пройти, чтобы узнать, есть ли риск развития сердечно-сосудистых заболеваний?

Чекап в данном случае — это диспансеризация, нужно хотя бы раз в год проходить медосмотр, сдавать общий и биохимический анализ крови.

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6

Есть ли предвестники заболевания?

Первые звоночки — это повышение артериального давления. Это значит, что или ты что-то делаешь неправильно, или пора к врачу. Про курение и алкоголизм и говорить не надо, курите и выпиваете — без звоночков ждите беды.

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7

Как профилактировать риск инфаркта?

Лучшая профилактика — больше двигаться и заниматься всякими активностями. Так вы не сможете «наесть» лишний вес, спрофилактируете диабет, снизите уровень холестеринов в крови. Разумеется, лучше отказаться от курения и чрезмерного употребления алкоголя (пивной алкоголизм тоже считается).

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