«Первые звоночки — это повышение давления». Врач рассказал, кому грозит ранний инфаркт, от которого умер Шатунов

К сожалению, если вы не медработник, то говорить даже о подозрении на инфаркт вы не можете. В народе более правомерен термин «сердечный приступ», под которым может скрываться много заболеваний, в том числе и инфаркт. Помочь человеку можно так: расстегнуть тесную одежду, освободить помещение от большого количества людей и открыть окна. Как можно быстрее обратиться к медработникам, вызвать скорую и попросить кого-то или самому помочь бригаде быстрее найти пациента.

Давать какие-то медикаменты, если вы не медик, — не рекомендуют. Однако есть пациенты, которые уже переносили сердечные приступы, обследованы, и им назначены лекарства. Сам больной может их принять, если считает нужным. Если нет возможности прямо сейчас обратиться к медикам, можно отвезти человека в больницу самостоятельно.