СЕЙЧАС +17°С
Пробки 4/10
usd 53.36
eur 56.05
Срочно4 человека пострадали в ДТП на Богдашке
Все новости
Все новости
Всё о коронавирусе и карантине

«Готовьтесь к выводу сотрудников на домашнюю работу»: врач — о новой волне ковида

Медик рассказал, когда начнет распространяться опасный штамм омикрона

9 235
В начале августа вирус начнет распространяться по Москве и Санкт-Петербургу, а затем придет в регионы

В начале августа вирус начнет распространяться по Москве и Санкт-Петербургу, а затем придет в регионы

Поделиться

Новая волна омикрона грозит начаться в России уже в середине июля. По словам врача, специалиста лабораторной диагностики Александра Соловьева, этот вариант вируса несет больший риск летального исхода, чем предыдущие. Мы узнали, когда штамм ВА.5 ждать в регионах и как защитить себя от него.

Александр Соловьев. Врач. Организатор здравоохранения. Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт».

— Понять, когда новый штамм появится у нас, можно, посмотрев на опыт других стран, которые уже столкнулись с этим вариантом вируса, — рассказал эксперт. — С того времени, когда первые варианты генома были обнаружены, до момента, когда эти страны почувствовали существенные ухудшения эпидситуации, проходило полтора-два месяца.

Основываясь на этих данных, Александр Соловьев предположил, что новая разновидность вируса придет к нам в июле или начале августа. Сначала, как это было прежде, штамм распространится в Москве и Санкт-Петербурге, а затем придет в регионы. Первые случаи варианта ВА.5 в России уже зарегистрированы.

— Уже есть некая тенденция: 6% пациентов, которые поступили в российские больницы — это зараженные вариантом ВА.5, — сообщил врач. По его словам, штамм ВА.5 опаснее предыдущих, об этом свидетельствует большее число госпитализаций в других странах.

Новый вариант омикрона уже появился в России

Новый вариант омикрона уже появился в России

Поделиться

— Новая волна связана не только с повышенной заболеваемостью, но и с повышенным уровнем госпитализации и большим количеством летальных исходов. Например, в Португалии, где сейчас ВА.5 активно распространяется, смертность существенно возросла, — объясняет Александр Соловьев.

С особенной скоростью вирус распространяется в летнее время, предупредил он. Риск заболеть есть не только в закрытых помещениях и в общественном транспорте, но и на свежем воздухе.

— Вирус может передаваться даже на улице, если это массовые мероприятия с большим скоплением людей, которые долгое время стоят на одном месте — на танцевальных фестивалях, например. Такие случаи были, — отметил эксперт.

По словам эксперта, чтобы не заболеть, необходимо соблюдать меры предосторожности.

Маски следует носить не только в закрытых помещениях, но и на массовых мероприятиях на улице, считает эксперт

Маски следует носить не только в закрытых помещениях, но и на массовых мероприятиях на улице, считает эксперт

Поделиться

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

— С точки зрения мер профилактики и защиты ничего не поменялось. Необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, особенно людям, которые находятся в группе риска. Также нужно помнить о мерах профилактики, которые защищают органы дыхания: это использование масок повышенного класса защиты в общественном транспорте, закрытых помещениях, а также на уличных мероприятиях, — подытожил Александр Соловьев.

Как защититься от ковида: рекомендации врача

  • Избегайте массовых мероприятий, даже на улице;
  • готовьтесь к выводу сотрудников на домашнюю работу;
  • в закрытых помещениях, в транспорте используйте маски FFP2/FFP3-класса;
  • запаситесь домашними антигенными тестами для самодиагностики. Положительный антигенный тест означает, что вы опасны для окружающих — у вас много жизнеспособного вируса;
  • возьмите антигенные тесты с собой, если планируете путешествие;
  • воздержитесь от приема пищи во время перелета;
  • при посещении ресторанов и кафе выбирайте уличные столики;
  • при появлении симптомов ОРВИ, расстройстве стула постарайтесь оставаться дома в самоизоляции несколько дней и сделайте антигенный тест;
  • если прошло более пяти месяцев с даты получения последней дозы вакцины — усильте антительную защиту ревакцинацией: «Спутник Лайт» или 1-й компонент «Спутник V»;
  • при инфицировании — не передавайте вирус другим!

По теме

COVID-19врачпандемиякоронавирусковидомикронновая волна COVID-19
  • ЛАЙК2
  • СМЕХ11
  • УДИВЛЕНИЕ3
  • ГНЕВ12
  • ПЕЧАЛЬ4
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2