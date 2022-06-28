«Готовьтесь к выводу сотрудников на домашнюю работу»:
врач — о новой волне ковида
Медик рассказал, когда начнет распространяться опасный штамм омикрона
Новая волна омикрона грозит начаться в России уже в середине июля. По словам врача, специалиста лабораторной диагностики Александра Соловьева, этот вариант вируса несет больший риск летального исхода, чем предыдущие. Мы узнали, когда штамм ВА.5 ждать в регионах и как защитить себя от него.
Александр Соловьев. Врач. Организатор здравоохранения. Ведущий эксперт Национальной медицинской ассоциации по развитию экспертной деятельности в сфере лабораторной диагностики «МедЛабЭксперт».
— Понять, когда новый штамм появится у нас, можно, посмотрев на опыт других стран, которые уже столкнулись с этим вариантом вируса, — рассказал эксперт. — С того времени, когда первые варианты генома были обнаружены, до момента, когда эти страны почувствовали существенные ухудшения эпидситуации, проходило полтора-два месяца.
Основываясь на этих данных, Александр Соловьев предположил, что новая разновидность вируса придет к нам в июле или начале августа. Сначала, как это было прежде, штамм распространится в Москве и Санкт-Петербурге, а затем придет в регионы. Первые случаи варианта ВА.5 в России уже зарегистрированы.
— Уже есть некая тенденция: 6% пациентов, которые поступили в российские больницы — это зараженные вариантом ВА.5, — сообщил врач. По его словам, штамм ВА.5 опаснее предыдущих, об этом свидетельствует большее число госпитализаций в других странах.
— Новая волна связана не только с повышенной заболеваемостью, но и с повышенным уровнем госпитализации и большим количеством летальных исходов. Например, в Португалии, где сейчас ВА.5 активно распространяется, смертность существенно возросла, — объясняет Александр Соловьев.
С особенной скоростью вирус распространяется в летнее время, предупредил он. Риск заболеть есть не только в закрытых помещениях и в общественном транспорте, но и на свежем воздухе.
— Вирус может передаваться даже на улице, если это массовые мероприятия с большим скоплением людей, которые долгое время стоят на одном месте — на танцевальных фестивалях, например. Такие случаи были, — отметил эксперт.
По словам эксперта, чтобы не заболеть, необходимо соблюдать меры предосторожности.
— С точки зрения мер профилактики и защиты ничего не поменялось. Необходимо вакцинироваться и ревакцинироваться, особенно людям, которые находятся в группе риска. Также нужно помнить о мерах профилактики, которые защищают органы дыхания: это использование масок повышенного класса защиты в общественном транспорте, закрытых помещениях, а также на уличных мероприятиях, — подытожил Александр Соловьев.
Как защититься от ковида: рекомендации врача
- Избегайте массовых мероприятий, даже на улице;
- готовьтесь к выводу сотрудников на домашнюю работу;
- в закрытых помещениях, в транспорте используйте маски FFP2/FFP3-класса;
- запаситесь домашними антигенными тестами для самодиагностики. Положительный антигенный тест означает, что вы опасны для окружающих — у вас много жизнеспособного вируса;
- возьмите антигенные тесты с собой, если планируете путешествие;
- воздержитесь от приема пищи во время перелета;
- при посещении ресторанов и кафе выбирайте уличные столики;
- при появлении симптомов ОРВИ, расстройстве стула постарайтесь оставаться дома в самоизоляции несколько дней и сделайте антигенный тест;
- если прошло более пяти месяцев с даты получения последней дозы вакцины — усильте антительную защиту ревакцинацией: «Спутник Лайт» или
1-йкомпонент «Спутник V»;
- при инфицировании — не передавайте вирус другим!