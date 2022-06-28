«Готовьтесь к выводу сотрудников на домашнюю работу»: врач — о новой волне ковида

— Понять, когда новый штамм появится у нас, можно, посмотрев на опыт других стран, которые уже столкнулись с этим вариантом вируса, — рассказал эксперт. — С того времени, когда первые варианты генома были обнаружены, до момента, когда эти страны почувствовали существенные ухудшения эпидситуации, проходило полтора-два месяца.