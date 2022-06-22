Психолог Лабковский назвал 6 причин, почему ваша жизнь не меняется к лучшему

Многие недовольны, что в их жизни не происходит движения вперед — роста зарплаты, повышения по службе, новых встреч, путешествий и яркой личной жизни, рассказывает «Доктор Питер».



Психолог Михаил Лабковский предлагает задуматься, почему у вас каждый день — как «день сурка»? Вот шесть причин, из-за которых жизнь «топчется» на одном месте.

