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Психолог Лабковский назвал 6 причин, почему ваша жизнь не меняется к лучшему

Известный «целитель душ» объяснил, почему мы прокрастинируем, стоим на месте и живем не своей жизнью

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Страхи и пассивность иногда делают нашу жизнь похожей на «день сурка»

Страхи и пассивность иногда делают нашу жизнь похожей на «день сурка»

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Многие недовольны, что в их жизни не происходит движения вперед — роста зарплаты, повышения по службе, новых встреч, путешествий и яркой личной жизни, рассказывает «Доктор Питер».

Психолог Михаил Лабковский предлагает задуматься, почему у вас каждый день — как «день сурка»? Вот шесть причин, из-за которых жизнь «топчется» на одном месте.

Михаил Лабковский — психолог, писатель, теле- и радиоведущий.

У вас низкая самооценка


— Вы считаете себя недостойным определенной должности, уровня жизни, дохода, профессии. Вы наверняка встречали людей, которые между дешевой забегаловкой и уютным ресторанчиком всегда выберут первое, даже если цены в этих двух заведениях одинаковые, вот вам пример простой идеи «это не для меня», — объясняет психолог.

У вас много страхов


— Страхи могут быть социальные: например, вы боитесь, что вас не примет новый коллектив, если вы смените работу на более престижную, — поясняет Лабковский. — Это может быть общая тревожность — вы постоянно чувствуете беспокойство по поводу будущего и ничего не решаетесь сделать. Страх может быть связан с переменами: вы настолько всего боитесь, что держитесь за стабильность. Пусть даже и очень скромную, и не устраивающую вас.

Вторичная выгода


— Типичный случай: из-за низкой самооценки вы привязаны к определенному кругу людей, которые дальше своего носа ничего не видят, — говорит эксперт. — Еще они считают, что все богатые — воры, успешные люди — люди без души, и дальше по списку… Любой выход из этой группы вас страшит, поэтому вы топчетесь на месте, лишь бы не потерять «товарищей».

Нежелание что-то менять


— Может быть, вам правда хорошо там, где вы есть. Но вы решили, что вам очень нужно кресло руководителя или доход от двухсот тысяч в месяц, потому что… сын маминой подруги столько получает и там уже сидит, — объясняет Михаил Лабковский. — Вы давите на газ и на тормоз одновременно, поэтому и жить моментом не получается, и добиваться желаемого — тоже.

Ваши мечты вам не принадлежат


— Жена хочет, чтобы вы зарабатывали больше денег, а мама — чтобы вы стали юристом, и так далее, — говорит психолог. — Но невозможно эмоционально и энергетически вкладываться в то, в чём вы на самом деле не заинтересованы. Эти желания должны быть исключительно вашими!

Вы уже выросли из этого


— Отсутствие роста и интереса сказывается на карьерных успехах, — рассказывает Лабковский. — В какой-то момент может произойти выгорание в силу того, что вы уже давно перестали развиваться на этом месте. Кроме того, отсутствие достойного вознаграждения и ощущение нечетких перспектив тоже влияют на успех.

Ранее Михаил Лабковский назвал 7 причин, почему вы одиноки: например, по его словам, банальная, но редко понимаемая причина — просто нежелание быть в отношениях.

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