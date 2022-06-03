Как избавиться от мигрени: невролог назвала 6 надежных способов

Что нужно делать сегодня, чтобы не болела голова завтра?



Вести дневник головной боли

В основе мигрени лежит так называемая наследственно обусловленная возбудимость клеток головного мозга — нейронов. Эти клетки раздражаются в определенных зонах в ответ на конкретные триггеры или провоцирующие факторы.



— Люди, как правило, знают триггеры мигрени, но не отслеживают их. Чтобы человек смог определить их, я рекомендую вести дневник головной боли. Понимать, какие действия приводят к приступу — хорошая профилактика мигрени, — пояснила невролог.

