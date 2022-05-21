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96-летний мужчина умер от ковида в Новосибирской области

За сутки заболевание нашли у 67 человек

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В реанимациях лежат 70 пациентов

В реанимациях лежат 70 пациентов

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В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 67 человек, скончался один пожилой мужчина.

— По данным оперативного штаба на утро 21 мая, в регионе зарегистрировано 257 950 случаев коронавируса, 67 — за сутки, в том числе у 38 322 детей, 7 — за сутки. 251 217 пациентов выздоровели, 79 — за сутки. Скончался еще один пациент: мужчина в возрасте 96 лет, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида скончались 5652 человека.

В больницах находятся 649 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 70 пациентов, из них 8 — на искусственной вентиляции легких.

Ранее стало известно, что в России прекратили выпуск вакцины от ковида «КовиВак». Заказы на нее не поступали с декабря.

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