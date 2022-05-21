96-летний мужчина умер от ковида в Новосибирской области
За сутки заболевание нашли у 67 человек
В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 67 человек, скончался один пожилой мужчина.
— По данным оперативного штаба на утро 21 мая, в регионе зарегистрировано
Всего в регионе от ковида скончались 5652 человека.
В больницах находятся 649 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 70 пациентов, из них 8 — на искусственной вентиляции легких.
Ранее стало известно, что в России прекратили выпуск вакцины от ковида «КовиВак». Заказы на нее не поступали с декабря.