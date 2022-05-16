Один на миллиард: мальчик с редчайшей болезнью постоянно слышит, как бьется его сердце и циркулирует кровь

— В мире всего один врач, в Америке, который может нас вылечить, и Андриан будет максимально как все: потихоньку у него начнет восстанавливаться психика, начнет ходить, начнет слышать, начнет разговаривать, развиваться. Сможет играть с детками, жить нормальной жизнью. Ему нужно всего лишь две операции в жизни, а потом наблюдаться у врача. Но операции всего лишь две по закрытию этих дырок.



Клинику нашли. Но где найти деньги на лечение...

Чтобы Андриан стал «как все», нужно ни много ни мало 402 тысячи долларов (или 26,8 миллиона рублей по курсу на момент выхода материала). Именно на такую сумму американская клиника выставила счет. И это только за операцию, не считая перелета, проживания и времени на реабилитацию…



Пять месяцев назад родители мальчика открыли сбор. За всё время удалось собрать только полтора миллиона рублей. Они обращались во все благотворительные фонды России, но везде им отказывали, объясняя тем, что не ведут сборы на лечение за границей. Откликнулся только фонд «Помогать легко».