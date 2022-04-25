Новые антиковидные меры готовят в НСО — где снова могут обязать носить маски
Ограничения готовят из-за майских праздников
Губернатор Новосибирской области Андрей Травникова дал поручение проработать вопрос о введении дополнительных мер по противодействию коронавирусной инфекции после майских праздников.
— Исполнение действующих мероприятий нужно контролировать и усиливать. Я бы не планировал никакие ограничительные мероприятия, но мне видится разумным в первые дни праздников масочный режим в поликлиниках и других медицинских учреждениях. Рассмотреть, может быть, дополнительное ПЦР-тестирование, температурный контроль при возвращении на работу или учебу, — заявил губернатор НСО Андрей Травников на оперативном совещании 25 апреля.
По словам Александра Щербатова, главы Роспотребнадзора НСО, оперативный штаб по борьбе с ковидом подготовил предложения по профилактическим мероприятиям. К ним относится дезинфекция.
Ранее Андрей Травников заявил, что в регионе не рассматривают введение жестких антиковидных мер. Дополнительные мероприятия на майские праздники нужны для того, чтобы «подстраховаться».