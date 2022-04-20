«Нам нужно подстраховаться»: губернатор НСО объяснил, какие антиковидные меры могут ввести из-за майских праздников

Дополнительные меры защиты, которые введут в Новосибирской области из-за майских праздников, будут связаны с работой поликлиник. Об этом рассказал губернатор Андрей Травников 20 апреля .



— Опыт последних лет подсказывает дополнительно мобилизоваться перед длинными выходными на майских праздниках. Я не рассматриваю введение жестких мер. Думаю, нам нужно подстраховаться из-за рисков, когда люди после праздников массово начинают приходить в поликлиники, возвращаться в большие коллективы. Возможно, это дополнительные меры в поликлиниках, дополнительное тестирование, дополнительный контроль температуры, — сообщил Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.