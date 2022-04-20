«Нам нужно подстраховаться»: губернатор НСО объяснил, какие антиковидные меры могут ввести из-за майских праздников
После выходных может увеличиться заболеваемость
Дополнительные меры защиты, которые введут в Новосибирской области из-за майских праздников, будут связаны с работой поликлиник. Об этом рассказал губернатор Андрей Травников
— Опыт последних лет подсказывает дополнительно мобилизоваться перед длинными выходными на майских праздниках. Я не рассматриваю введение жестких мер. Думаю, нам нужно подстраховаться из-за рисков, когда люди после праздников массово начинают приходить в поликлиники, возвращаться в большие коллективы. Возможно, это дополнительные меры в поликлиниках, дополнительное тестирование, дополнительный контроль температуры, — сообщил Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.
Губернатор дал поручение оперативному штабу по борьбе с коронавирусом и Роспотребнадзору подготовить рекомендации по дополнительным мерам защиты от ковида.
Во время прямого эфира Андрей Травников ответил на вопросы жителей региона. Он высказался о закрытии магазина IKEA, пыли в городе и крупных стройках. Всё самое важное из его интервью НГС собрал в онлайн-трансляции.