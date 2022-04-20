СЕЙЧАС +5°С
Пробки 4/10
usd 79.03
eur 85.97
Тема дняЧто ждет закрывшуюся IKEA
Все новости
Все новости
Всё о коронавирусе и карантине

«Нам нужно подстраховаться»: губернатор НСО объяснил, какие антиковидные меры могут ввести из-за майских праздников

После выходных может увеличиться заболеваемость

1 327
Поручение подготовить новые антиковидные мероприятия губернатор сделал в начале недели

Поручение подготовить новые антиковидные мероприятия губернатор сделал в начале недели

Поделиться

Дополнительные меры защиты, которые введут в Новосибирской области из-за майских праздников, будут связаны с работой поликлиник. Об этом рассказал губернатор Андрей Травников 20 апреля.

— Опыт последних лет подсказывает дополнительно мобилизоваться перед длинными выходными на майских праздниках. Я не рассматриваю введение жестких мер. Думаю, нам нужно подстраховаться из-за рисков, когда люди после праздников массово начинают приходить в поликлиники, возвращаться в большие коллективы. Возможно, это дополнительные меры в поликлиниках, дополнительное тестирование, дополнительный контроль температуры, — сообщил Андрей Травников в эфире телеканала ОТС.

Губернатор дал поручение оперативному штабу по борьбе с коронавирусом и Роспотребнадзору подготовить рекомендации по дополнительным мерам защиты от ковида.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

Во время прямого эфира Андрей Травников ответил на вопросы жителей региона. Он высказался о закрытии магазина IKEA, пыли в городе и крупных стройках. Всё самое важное из его интервью НГС собрал в онлайн-трансляции.

коронавирусантиковидные ограничения
  • ЛАЙК0
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ1
  • ПЕЧАЛЬ0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2
РќРѕРІРѕСЃС‚Рё РЎРњР?2