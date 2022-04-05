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Новосибирской области на борьбу с COVID-19 выделят дополнительные средства

На различную медицинскую помощь для жителей выделят полмиллиарда рублей

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Для лечения жителей выделят дополнительные средства

Для лечения жителей выделят дополнительные средства

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Новосибирской области выделят 525 миллионов для лечения жителей региона. Средства также пойдут на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.

— Одобрены предложения о выделении в 2022 году дополнительных 525 млн рублей ФОМСу Новосибирской области. Средства пойдут на лечение жителей региона, в том числе на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), — уточнил депутат от Новосибирской области Александр Жуков.

Решение было принято на комиссии федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

В Новосибирской области 98-летняя женщина умерла от коронавируса. За 4 апреля выявили еще 224 новых случая коронавирусной инфекции в области. В том числе заболело 72 ребенка.

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