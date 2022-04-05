Новосибирской области на борьбу с COVID-19 выделят дополнительные средства

Новосибирской области выделят 525 миллионов для лечения жителей региона. Средства также пойдут на борьбу с коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области.
— Одобрены предложения о выделении в 2022 году дополнительных 525 млн рублей ФОМСу Новосибирской области. Средства пойдут на лечение жителей региона, в том числе на лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией (
Решение было принято на комиссии федерального собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.
В Новосибирской области 98-летняя женщина умерла от коронавируса. За