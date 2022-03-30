«Деньги улетают как не твои». Честный рассказ о том, каково жить с биполярным расстройством

Но у приятного термина есть и обратная сторона: мало кто воспринимает болезнь с таким названием серьезно. «Маниакально-депрессивный психоз» звучит внушительно, а биполярочка — это что-то про не определившихся со своим настроением подростков. По крайней мере, многими так воспринимается. И это совсем не помогло, когда мне поставили диагноз. Совсем нет.



Мне было 27, когда я впервые попала в областную психиатрическую больницу. Сама вызвала себе скорую: я была дома одна и почувствовала, что сейчас могу что-то сделать с собой. Мое сознание словно раздвоилось: какая-то часть меня хотела закончить эту жизнь, но другая часть понимала, что не должна этого делать. Это очень страшно. Представьте, что вы заперты в комнате с убийцей и должны уговорить его не убивать вас. А теперь представьте, что эта комната — ваше сознание, а убийца — вы.



К тому моменту я уже наблюдалась у психиатра, доктор считал, что у меня рекуррентное депрессивное расстройство. Отчасти он был прав: депрессия — это часть биполярки. Но вторая ее часть — мания.

