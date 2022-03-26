92-летняя женщина умерла от ковида в Новосибирске

За прошедшие сутки в Новосибирске зафиксировали еще 279 новых случаев COVID-19, в том числе у 15 детей. Погибли 10 пациентов, выздоровели 487. Такие данные приводит оперативный штаб региона.
— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 59 лет, 72 лет и женщины в возрасте 68 лет, 68 лет, 76 лет, 80 лет, 85 лет, 90 лет, 92 лет, — сообщили в оперштабе.
Всего в регионе от коронавируса умерли 5316 человек.
В отделениях реанимации находятся 160 человек. На ИВЛ — 24 пациента.
Последние две недели в регионе плавно снимают коронавирусные ограничения. 16 марта губернатор анонсировал отмену масочного режима. По словам Андрея Травникова, необходимость носить маски «всем уже поднадоела».
В конце прошлой недели, 18 марта, в Новосибирской области отменили предъявление QR-кодов в театрах и на спортивных мероприятиях.