26 марта суббота
СЕЙЧАС -2°С
Пробки 3/10
usd 104.68
eur 115.60
Тема дняГлава дирекции минЖКХ найден мертвым
Все новости
Все новости

92-летняя женщина умерла от ковида в Новосибирске

Всего за сутки скончались 10 человек

587
8Обсудить

Поделиться

За сутки подтвердили еще 279 новых случаев, в том числе у 15 детей

За сутки подтвердили еще 279 новых случаев, в том числе у 15 детей

Поделиться

За прошедшие сутки в Новосибирске зафиксировали еще 279 новых случаев COVID-19, в том числе у 15 детей. Погибли 10 пациентов, выздоровели 487. Такие данные приводит оперативный штаб региона.

— Скончались еще десять пациентов: мужчины в возрасте 59 лет, 59 лет, 72 лет и женщины в возрасте 68 лет, 68 лет, 76 лет, 80 лет, 85 лет, 90 лет, 92 лет, — сообщили в оперштабе.

Всего в регионе от коронавируса умерли 5316 человек.

В отделениях реанимации находятся 160 человек. На ИВЛ — 24 пациента.

Последние две недели в регионе плавно снимают коронавирусные ограничения. 16 марта губернатор анонсировал отмену масочного режима. По словам Андрея Травникова, необходимость носить маски «всем уже поднадоела».

В конце прошлой недели, 18 марта, в Новосибирской области отменили предъявление QR-кодов в театрах и на спортивных мероприятиях.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

медицинакоронавирус в Новосибирске
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter