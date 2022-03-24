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Придется подождать: решение об отмене масочного режима в НСО могут принять 28 марта

Решение будет принято исходя из текущей эпидемиологической ситуации

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Решение будет принято исходя из текущей эпидемиологической ситуации

Решение будет принято исходя из текущей эпидемиологической ситуации

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Вопрос о снятии масочного режима в Новосибирской области рассмотрят в понедельник, 28 марта, на очередном заседании оперштаба. Об этом заявил глава регионального Минздрава Константин Хальзов в ходе брифинга правительства 24 марта.

Министр отметил, что решение будет принято исходя из текущей эпидемиологической ситуации.

21 марта в правительстве Новосибирской области сообщили, что режим ношения масок в Новосибирской области хотят сделать рекомендательным.

В тот же день Роспотребнадзор объявил об отмене обязательной вакцинации от ковида в Новосибирской области.

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масочный режим
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