Придется подождать: решение об отмене масочного режима в НСО могут принять 28 марта

Вопрос о снятии масочного режима в Новосибирской области рассмотрят в понедельник, 28 марта, на очередном заседании оперштаба. Об этом заявил глава регионального Минздрава Константин Хальзов в ходе брифинга правительства 24 марта.
Министр отметил, что решение будет принято исходя из текущей эпидемиологической ситуации.
21 марта в правительстве Новосибирской области сообщили, что режим ношения масок в Новосибирской области хотят сделать рекомендательным.
В тот же день Роспотребнадзор объявил об отмене обязательной вакцинации от ковида в Новосибирской области.