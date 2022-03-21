Роспотребнадзор объявил об отмене обязательной вакцинации от ковида в Новосибирской области — публикуем документ

На сайте Роспотребнадзора Новосибирской области опубликовали документ об отмене обязательной вакцинации в регионе. Документ подписал главный санитарный врач НСО Александр Щербатов.
Документ появился 18 марта, в нем сообщается, что он вступил в силу с даты опубликования.
Напомним, что тремя постановлениями прошлой осенью главный санитарный врач НСО ввел обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер, а также для лиц старше 60 лет. Это документы от 12 октября 2021
Среди тех, кто должен был обязательно прививаться, были работники торговли, общественного питания, общественного транспорта и других сфер. Полный список мы публиковали здесь.
Согласно новому документу в регионе достигнут уровень в 80% коллективного иммунитета среди работников тех сфер, что были перечислены в постановлениях об обязательной вакцинации. А также выполнен план вакцинации новосибирцев старше 60 лет.
Именно поэтому главный санитарный врач Александр Щербатов решил отменить все постановления, в которых была прописана обязательная вакцинация.
Публикуем документ полностью.
СЮЖЕТ
Сегодня, 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что ношение масок в регионе могут сделать рекомендательным. Масочный режим действовал в Новосибирской области с 27 апреля 2020 года. Отмену режима губернатор анонсировал 16 марта 2022 года. По словам Андрея Травникова, необходимость носить маски «всем уже поднадоела».
В конце прошлой недели, 18 марта, в Новосибирской области отменили предъявление QR-кодов в театрах и на спортивных мероприятиях.