Роспотребнадзор объявил об отмене обязательной вакцинации от ковида в Новосибирской области — публикуем документ

Сегодня, 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что ношение масок в регионе могут сделать рекомендательным. Масочный режим действовал в Новосибирской области с 27 апреля 2020 года. Отмену режима губернатор анонсировал 16 марта 2022 года. По словам Андрея Травникова, необходимость носить маски «всем уже поднадоела».

В конце прошлой недели, 18 марта, в Новосибирской области отменили предъявление QR-кодов в театрах и на спортивных мероприятиях.

