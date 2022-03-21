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Роспотребнадзор объявил об отмене обязательной вакцинации от ковида в Новосибирской области — публикуем документ

Необходимый показатель по вакцинации достигнут, сообщается в постановлении ведомства от 18 марта

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Новый документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора 18 марта и вступил в силу с этой даты

Новый документ опубликован на сайте регионального Роспотребнадзора 18 марта и вступил в силу с этой даты

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На сайте Роспотребнадзора Новосибирской области опубликовали документ об отмене обязательной вакцинации в регионе. Документ подписал главный санитарный врач НСО Александр Щербатов.

Документ появился 18 марта, в нем сообщается, что он вступил в силу с даты опубликования.

Напомним, что тремя постановлениями прошлой осенью главный санитарный врач НСО ввел обязательную вакцинацию для работников отдельных сфер, а также для лиц старше 60 лет. Это документы от 12 октября 2021 № 001, от 10 ноября 2021 № 002, от 15 декабря 2021 № 003.

Среди тех, кто должен был обязательно прививаться, были работники торговли, общественного питания, общественного транспорта и других сфер. Полный список мы публиковали здесь.

Согласно новому документу в регионе достигнут уровень в 80% коллективного иммунитета среди работников тех сфер, что были перечислены в постановлениях об обязательной вакцинации. А также выполнен план вакцинации новосибирцев старше 60 лет.

Именно поэтому главный санитарный врач Александр Щербатов решил отменить все постановления, в которых была прописана обязательная вакцинация.

Публикуем документ полностью.

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Пятая волна ковидаПятая волна ковида

Сегодня, 21 марта, губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что ношение масок в регионе могут сделать рекомендательным. Масочный режим действовал в Новосибирской области с 27 апреля 2020 года. Отмену режима губернатор анонсировал 16 марта 2022 года. По словам Андрея Травникова, необходимость носить маски «всем уже поднадоела».

В конце прошлой недели, 18 марта, в Новосибирской области отменили предъявление QR-кодов в театрах и на спортивных мероприятиях.

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