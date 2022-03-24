Гастроэнтеролог назвала 10 привычек, которые день за днем убивают желудок

Мы понятия не имеем, что происходит в нашем желудке, пока не появляются первые тревожные сигналы — болевые ощущения, тяжесть, сбои в пищеварении, рассказывает «Доктор Питер». Тогда мы идем к гастроэнтерологу и весьма часто с сожалением узнаем, что с годами «заработали» проблемы со здоровьем, избавиться от которых поможет строгая диета, долгое лечение или даже серьезная операция.



Но если задуматься — во многих случаях развития болезни можно было бы избежать, всего лишь не поддаваясь влиянию неполезных привычек. Какие из них разрушают наш желудок день за днем? Рассказала врач-гастроэнтеролог.

