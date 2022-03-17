«Небо закрыто»: 4-летний Мирон с ДЦП, которому собрали деньги на лечение, не может попасть в зарубежную клинику

Практически вся Европа закрыла небо для российских самолетов из-за спецоперации на Украине. Теперь попасть в зарубежные страны стало крайне проблематично. У четырехлетнего Мирона — детский церебральный паралич. Долгое время он посещает курсы реабилитации, и его прогресс по-настоящему впечатляет. Но сейчас на пути выздоровления мальчика появилась проблема: он не может попасть в Испанию к своим врачам. Корреспондент NGS55.RU Вячеслав Кумпан поговорил с мамой Мирона.
Особенный ребенок
Мирон Резник родился здоровым. Мальчика уже на третий день выписали из роддома. Как и все младенцы, он, окруженный нежной заботой родителей, крепчал на глазах. Но спустя
Врачи-неврологи, успокаивая, говорили, что мальчик просто ленится. Но ситуация продолжала ухудшаться — через месяц у него возникло косоглазие. Однажды офтальмолог сказал Наталье, что это неврологическая проблема, и посоветовал ей сводить ребенка на МРТ. Медики провели исследование и сообщили, что у мальчика есть изменения белого вещества головного мозга — возникла угроза детского церебрального паралича. Позже этот диагноз подтвердился.
Когда Мирону исполнилось
В Омске мальчик посещает разные процедуры: логомассаж, бобат-терапию, ЛФК и другие. И Мирон достиг впечатляющих результатов: его спина и руки окрепли, он научился держать голову, переворачиваться на обе стороны, самостоятельно есть, понимать речь и говорить.
Но в марте 2020 года у Мирона возникла новая проблема — появились подвывихи, которые могли привести к вывиху бедра. Обследования показывали ухудшения. Наталья объездила несколько российских клиник, пытаясь найти решение проблемы.
— Врачи предлагали сломать кости [ребенку], вставить их на место и прикрутить пластины, — говорит Наталья. — Это четыре операции, а затем еще год в гипсе. Но в Испании нам предложили альтернативу — операцию, которая могла бы спасти от вывиха тазобедренные суставы. Я говорила врачам, что Испания предлагает такое лечение. Мне отвечали, что нам это не поможет.
Посоветовавшись, супруги решили, что надо ехать на операцию в зарубежную клинику. Благотворительный проект «Клуб добряков» собрал для маленького омича пожертвования. В итоге операция состоялась. И она помогла не только сохранить суставы, но и продвинуться в развитии. Теперь ребенок, пусть и недолго, может самостоятельно сидеть. Родители мальчика поверили в то, что он и дальше будет прогрессировать.
Проблема из ниоткуда
В марте Наталья с Мироном собирались вновь полететь в Испанию. Врачи, которые проводили ему операцию, должны были осмотреть ребенка. Мальчику требовался ряд обследований, среди которых рентген, КТ, МРТ, а также другие процедуры. Кроме того, Мирон должен был пройти дополнительную реабилитацию у специалистов, которые хорошо знают историю его болезни. Однако в конце февраля — начале марта из-за спецоперации на Украине европейские страны закрыли небо для самолетов из России. Теперь попасть в Испанию стало сложно, и дальнейшее лечение за рубежом для выздоравливающего мальчика поставили на паузу.
— Небо закрыто, а поезда туда не ходят. Пока у нас паника.
Другого выхода нет. Клиника готова нас принять, но попасть мы туда не можем. Они говорят: «Мы готовы, приезжайте». Как? Это уже наши проблемы, — сокрушается девушка.
Испания выдает визы на время пребывания в стране. Наталья открыла ее на месяц — с
— Есть альтернатива — [полететь] через Казахстан или Турцию. Но это четыре самолета. Ребенок с поврежденной центральной нервной системой не выдержит столько за день — лететь больше 20 часов. И билеты стоят половину реабилитации. Мы отдали за них
Не только Мирон
Валерий Евстигнеев, директор благотворительного фонда «Радуга», где для Мирона собирали деньги на реабилитацию в Испании, заметил, что такой случай — не единственный. Из-за падения рубля и запрета на перелеты многие семьи сейчас испытывают сложности: одни дети не могут начать лечение за границей, другие — его закончить.
— Есть ребенок, которому нужна трансплантация сердца. Сложный случай. Мы обращались в Европу. В клинике сказали, что могут поставить на очередь. Когда будет донорский орган, тогда это будет возможно. Сейчас мы ищем варианты, — сказал Валерий Евстигнеев. — Еще в Испании ребенок один, девочке
Валерий Евстигнеев говорит, что у него нет понимания того, как решать проблему с закрытым авиасообщением с Европой и как договариваться с зарубежными клиниками.
Как пояснил один из координаторов благотворительного фонда «Подари жизнь», в текущих условиях нет возможности вылетать на операцию за рубеж. Последние события коснулись практических всех российских фондов, и дело не только в закрытом авиасообщении с европейскими странами. В благотворительных организациях отмечают, что число пожертвований значительно сократилось. При этом стоимость медикаментов, расходных материалов и оборудования продолжает расти.
Тем временем Наталья Резник благодарит Бога за то, что операцию Мирону сделали еще до закрытия неба над Европой. Если бы ребенок остро нуждался в ней сейчас, всё могло бы сложиться хуже. После операции испанские врачи говорили девушке, что, если бы она обратилась месяцем позже, они бы уже не стали ее делать.