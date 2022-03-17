«Небо закрыто»: 4-летний Мирон с ДЦП, которому собрали деньги на лечение, не может попасть в зарубежную клинику

Практически вся Европа закрыла небо для российских самолетов из-за спецоперации на Украине. Теперь попасть в зарубежные страны стало крайне проблематично. У четырехлетнего Мирона — детский церебральный паралич. Долгое время он посещает курсы реабилитации, и его прогресс по-настоящему впечатляет. Но сейчас на пути выздоровления мальчика появилась проблема: он не может попасть в Испанию к своим врачам. Корреспондент NGS55.RU Вячеслав Кумпан поговорил с мамой Мирона.

Особенный ребенок