39-летняя женщина умерла от ковида в Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 690 человек, скончались 11 пациентов.



— На утро 14 марта в регионе зарегистрированы 245 377 случаев коронавируса, 690 — за сутки, в том числе — у 35 423 детей, 120 — за сутки. 223 401 пациент полностью выздоровел, 2112 — за сутки. Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 45 лет, 46 лет, 63 года, 80 лет, 92 года и женщины в возрасте 39 лет, 64 года, 74 года, 78 лет, 82 года, 94 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.