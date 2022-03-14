39-летняя женщина умерла от ковида в Новосибирской области

В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 690 человек, скончались 11 пациентов.
— На утро 14 марта в регионе зарегистрированы
Всего в регионе от ковида, по данным оперштаба, скончались 5182 человека.
В больницах находятся 1997 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 233 заболевших, из них 29 — на искусственной вентиляции легких.
Сегодня, 14 марта, стало известно, что в Новосибирской области собираются отменить еще часть ковидных ограничений. Они коснутся учреждений культуры и спортивных мероприятий.