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39-летняя женщина умерла от ковида в Новосибирской области

За сутки в регионе выявили 690 новых случаев заражений

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За сутки выздоровели 2112 пациентов

За сутки выздоровели 2112 пациентов

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В Новосибирской области коронавирус обнаружили еще у 690 человек, скончались 11 пациентов.

— На утро 14 марта в регионе зарегистрированы 245 377 случаев коронавируса, 690 — за сутки, в том числе — у 35 423 детей, 120 — за сутки. 223 401 пациент полностью выздоровел, 2112 — за сутки. Скончались одиннадцать пациентов: мужчины в возрасте 45 лет, 46 лет, 63 года, 80 лет, 92 года и женщины в возрасте 39 лет, 64 года, 74 года, 78 лет, 82 года, 94 года, — говорится в сообщении оперативного штаба по коронавирусу в Новосибирской области.

Всего в регионе от ковида, по данным оперштаба, скончались 5182 человека.

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В больницах находятся 1997 пациентов с подтвержденным диагнозом и подозрением на него. В реанимациях лежат 233 заболевших, из них 29 — на искусственной вентиляции легких.

Сегодня, 14 марта, стало известно, что в Новосибирской области собираются отменить еще часть ковидных ограничений. Они коснутся учреждений культуры и спортивных мероприятий.

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