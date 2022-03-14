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СрочноПланируется отмена QR-кодов в театрах
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Власти обсудят отмену QR-кодов в новосибирских театрах — когда это произойдет

Планируется отмена кодов и в гостиницах

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QR-коды планируют отменить еще в два этапа

QR-коды планируют отменить еще в два этапа

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Сегодня, 14 марта, на заседании правительства Новосибирской области рассмотрят снятие коронавирусных ограничений. Предложение внес оперативный штаб региона.

— С 18 марта не потребуется предъявление QR-кодов при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций, учреждений культуры, мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, местного самоуправления, мероприятий в выставочных залах, аттракционах, детских развлекательных центрах, баз отдыха, гостиниц. Предполагается, что с 1 апреля не потребуется предъявление QR-кодов посетителями и участниками при посещении спортивных мероприятий участниками, — рассказал на оперативном совещании в правительстве НСО замгубернатора Юрий Петухов.

При этом планируется, что QR-коды должны предъявлять спортсмены, которые будут приезжать в Новосибирскую область на спортивные мероприятия.

Ранее, 6 марта, в Новосибирской области отменили QR-коды в общепите и фитнес-центрах. Ограничения сняли и в зоопарке.

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