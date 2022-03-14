Власти обсудят отмену QR-кодов в новосибирских театрах — когда это произойдет

Сегодня, 14 марта, на заседании правительства Новосибирской области рассмотрят снятие коронавирусных ограничений. Предложение внес оперативный штаб региона.
— С 18 марта не потребуется предъявление QR-кодов при посещении театров, кинотеатров, концертных организаций, учреждений культуры, мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, местного самоуправления, мероприятий в выставочных залах, аттракционах, детских развлекательных центрах, баз отдыха, гостиниц. Предполагается, что с
При этом планируется, что QR-коды должны предъявлять спортсмены, которые будут приезжать в Новосибирскую область на спортивные мероприятия.
Ранее, 6 марта, в Новосибирской области отменили QR-коды в общепите и фитнес-центрах. Ограничения сняли и в зоопарке.