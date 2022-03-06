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В Новосибирской области отменили QR-коды в общепите и фитнес-центрах

Ограничения также сняты с аквапарка и зоопарка

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Раньше QR-коды не нужны были при заказе навынос, но требовались при нахождении в кафе, ресторанах и барах

Раньше QR-коды не нужны были при заказе навынос, но требовались при нахождении в кафе, ресторанах и барах

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Сегодня, 6 марта, в Новосибирске больше не нужно предъявлять QR-коды при посещении предприятий общественного питания, фуд-кортов в ТРЦ, фитнес-центров, аквапарков и павильонов зоопарка.

Соответствующее постановление было опубликовано 4 марта, а сегодня вступило в силу.

О снятии ограничений губернатор региона Андрей Травников сказал в понедельник, 28 февраля:

— Пятая волна пошла на спад, поэтому обоснованы были решения по снятию части ограничений. Мы будем следить за ситуацией и думать о дальнейших решениях о снятии отдельных ограничений. Но санитарные правила нужно строго соблюдать.

Вторую часть ограничений обещали снять с 15 марта — они касаются учреждений культуры. Но пока информации об этом в опубликованном документе нет.

Ранее мы рассказывали, что с 1 марта в Новосибирске отменили QR-коды в парикмахерских и салонах красоты.

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