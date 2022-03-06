В Новосибирской области отменили QR-коды в общепите и фитнес-центрах

Сегодня, 6 марта, в Новосибирске больше не нужно предъявлять QR-коды при посещении предприятий общественного питания, фуд-кортов в ТРЦ, фитнес-центров, аквапарков и павильонов зоопарка.
Соответствующее постановление было опубликовано 4 марта, а сегодня вступило в силу.
О снятии ограничений губернатор региона Андрей Травников сказал в понедельник, 28 февраля:
— Пятая волна пошла на спад, поэтому обоснованы были решения по снятию части ограничений. Мы будем следить за ситуацией и думать о дальнейших решениях о снятии отдельных ограничений. Но санитарные правила нужно строго соблюдать.
Вторую часть ограничений обещали снять с 15 марта — они касаются учреждений культуры. Но пока информации об этом в опубликованном документе нет.
Ранее мы рассказывали, что с 1 марта в Новосибирске отменили QR-коды в парикмахерских и салонах красоты.