«Не дети стали более избалованными, а взрослые»: психолог — об истериках детей, шлепках и желании «причинить добро»

Спустя какое-то время ребенок начинает проявлять интерес к окружающему миру и с любопытством исследовать его. У него появляются влечения к удовольствию — ко всему, что интересно, приятно, вкусно и так далее. Но в этот период, как правило, возникают и первые запреты со стороны взрослых. Недоступность привлекающего объекта также приводит к аффективной реакции. Дополнительную роль здесь играет так называемое «эгоцентрическое мышление» — ребенок ощущает, будто весь мир вращается вокруг него, и любые ограничения просто не вписываются в его субъективную реальность. Задача взрослого здесь — утешить ребенка, принять его эмоции и помочь пережить их.



Действительно дети стали более балованными?

Само по себе понятие «избалованность» предполагает, что балует кто-то. Ребенок не может стать избалованным без участия взрослых. В своей практике я довольно часто сталкиваюсь с ситуациями, когда родители оказываются неспособными выдерживать эмоции (как эмоции ребенка, когда тот что-то требует, так и свои, которые возникают в ответ на реакцию ребенка). Иногда это связано с тем, что они сами не были научены, как обращаться с эмоциями, порой это вызвано отсутствием внутренних ресурсов из-за длительного стресса (когда наступает так называемое эмоциональное выгорание). Отсутствие выдержки может привести к тому, что родителю ничего не остается, кроме как принять условия ребенка. Тем самым происходит подкрепление, и со временем у ребенка такой способ получать желаемое становится привычным. И получается, что не дети стали более избалованными, а мы (взрослые) порой чаще балуем детей, не устанавливая границ, которые крайне важны для гармоничного психологического развития ребенка.

