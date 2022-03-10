«Не дети стали более избалованными, а взрослые»: психолог — об истериках детей, шлепках и желании «причинить добро»

Все родители рано или поздно сталкиваются с истериками ребенка. Крики, слезы и даже валяние по полу могут вывести из себя любого человека, даже с очень крепкой психикой. Многие также говорят, что такие «выступления детей» связаны с тем, что подрастающее поколение стало более избалованным. Действительно ли дети стали более истеричными? Мы их слишком избаловали? Что делать, если ребенок закатил истерику? Допустимы ли шлепки в этой ситуации? Что делать прохожему, если он видит истерику у чужого ребенка? Клинический психолог, психоаналитик Дмитрий Клочков подробно ответил на эти вопросы и дал практические советы родителям. Спойлер советов — вам потребуется о-о-очень много терпения.
Действительно ли дети стали более истеричными?
Говоря о детской истерике, обычно имеют в виду ситуации, когда ребенок, не получая желаемого, плачет навзрыд, кричит, топает ногами или катается по полу. Это всё поведенческий уровень, то, что мы можем наблюдать «снаружи». Но давайте попробуем заглянуть глубже и разобраться в механизме возникновения такой реакции.
Важно помнить о том, что ребенок — это не есть маленький взрослый. Различия существуют, в том числе и в функционировании мозга. Рождаясь на этот свет, каждый имеет при себе полный набор так называемых базовых эмоций, но области мозга, обеспечивающие самоконтроль, еще отсутствуют. Они будут постепенно формироваться и развиваться еще долгие годы. Младенец очень бурно реагирует на любое неудовольствие, будь то голод, холод, испуг или боль. Такой плач невыносим для взрослого и побуждает его как можно скорее устранить причину того самого неудовольствия. По всей видимости, такой механизм взаимодействия был выработан эволюционно, чтобы повысить шансы на выживание потомства в древности.
Спустя какое-то время ребенок начинает проявлять интерес к окружающему миру и с любопытством исследовать его. У него появляются влечения к удовольствию — ко всему, что интересно, приятно, вкусно и так далее. Но в этот период, как правило, возникают и первые запреты со стороны взрослых. Недоступность привлекающего объекта также приводит к аффективной реакции. Дополнительную роль здесь играет так называемое «эгоцентрическое мышление» — ребенок ощущает, будто весь мир вращается вокруг него, и любые ограничения просто не вписываются в его субъективную реальность. Задача взрослого здесь — утешить ребенка, принять его эмоции и помочь пережить их.
Действительно дети стали более балованными?
Само по себе понятие «избалованность» предполагает, что балует кто-то. Ребенок не может стать избалованным без участия взрослых. В своей практике я довольно часто сталкиваюсь с ситуациями, когда родители оказываются неспособными выдерживать эмоции (как эмоции ребенка, когда тот что-то требует, так и свои, которые возникают в ответ на реакцию ребенка). Иногда это связано с тем, что они сами не были научены, как обращаться с эмоциями, порой это вызвано отсутствием внутренних ресурсов из-за длительного стресса (когда наступает так называемое эмоциональное выгорание). Отсутствие выдержки может привести к тому, что родителю ничего не остается, кроме как принять условия ребенка. Тем самым происходит подкрепление, и со временем у ребенка такой способ получать желаемое становится привычным. И получается, что не дети стали более избалованными, а мы (взрослые) порой чаще балуем детей, не устанавливая границ, которые крайне важны для гармоничного психологического развития ребенка.
С другой стороны, иногда под «избалованностью» понимается естественная эмоциональная реакция ребенка на ограничения со стороны взрослых. Довольно распространенная картина, когда ребенок плачет или злится, не получая желаемого, а кто-то стоит над ним и стыдит за проявление чувств. Это является отголоском нашего прошлого, когда негативно окрашенные эмоции порицались обществом. Подавленные чувства рано или поздно приведут к невротическим симптомам, вместо этого необходимо обучать ребенка экологичным способам отреагирования. Эмоции — это важная и естественная часть нашей жизни, о них нужно говорить, помогать проживать, сочувствовать. Но не запрещать.
Что делать родителю с истериками ребенка?
Важно сохранять спокойствие! Хоть, на первый взгляд, эта задача и кажется невыполнимой. Когда взрослый сам затоплен эмоциями, он может просто не справиться с чувствами ребенка и усугубить ситуацию. В этом случае, например, маме можно позвать на помощь папу, а самой немного передохнуть в другой комнате.
Нужно проговорить ребенку вслух его переживания, о том, что с ним происходит: «Я понимаю, как тебе хочется эту игрушку, я вижу, как ты злишься!» или «Ты очень долго играл и перевозбудился. Тебе сейчас сложно успокоиться и уснуть. Я понимаю тебя». Это не только помогает ребенку успокоиться, но и обучает его называть словами свои чувства и состояния.
Крайне важно быть последовательными! В случае истерики уступать нельзя. Как уже говорилось выше, ребенок усвоит опыт, и такой способ добиваться желаемого станет для него привычным.
С маленькими детьми очень хорошо работает переключение внимания на что-то интересное: бабочка, собачка или проезжающая мимо большая машина.
С детьми постарше, если они не слишком затоплены эмоциями и еще способны к диалогу, можно попытаться договориться о замене: «Нет, сегодня мы не можем купить тебе такую машину. На выходных к нам в гости приедет бабушка, ты можешь попросить ее о таком подарке» или «Нельзя есть много конфет за один раз, но я могу дать тебе яблоко — оно тоже вкусное и полезное».
Терпение, терпение и еще раз терпение! Нельзя отвечать агрессией на агрессию ребенка, нужно терпеть. Для ребенка важно чувствовать, что рядом с ним устойчивый взрослый, которого не разрушат эмоции.
Стремитесь не допускать обвинений во время истерики и после ее завершения. Не корите себя за неидеальность в качестве родителя, не вините ребенка за «плохой» папин/мамин характер, не критикуйте поведение. Старайтесь спокойно и безоценочно обсудить произошедшее.
Если вы видите, что крик ребенка — это манипуляция, чтобы получить желаемое, то нет ничего страшного в том, чтобы отстраниться и не вовлекаться в эту игру. Бывает достаточно просто молча уйти в другую комнату, чтобы ребенок успокоился.
Как выстраивать границы, чтобы ребенок «веревки не вил»?
Границы — это чрезвычайно важный фактор для гармоничного развития и безопасности ребенка. При их отсутствии ребенок не научится соблюдать правила и нормы общества, с уважением относиться к чужому личному пространству и отстаивать свое. Но здесь важен баланс. Границы не должны быть подобны кирпичной стене, о которую можно разбить лоб. Лучше, если они будут напоминать канаты на боксерском ринге — пластичные, гибкие, способные вернуть свою изначальную форму.
Устанавливая границы, взрослый в первую очередь должен сам понимать их смысл. Затем нужно объяснить ребенку, на понятном для него языке, почему «ЭТО нельзя, а ЭТО нужно, для того чтобы...» А потом повторить это еще много-много раз. Воспитание детей — это не тот случай, когда «незнание законов не освобождает от ответственности». Куда важнее не передать ребенку некий установленный кем-то свод правил, а научить его видеть причинно-следственные связи. Тогда он научится сам устанавливать и соблюдать границы.
Удерживая границы, необходимо придерживаться принципа «доброжелательной настойчивости», чтобы предотвратить травмирования и не навредить вашим отношениям.
Непростая тема шлепков — допустимо ли шлепнуть ребенка в истерике?
Когда человек (ребенок или взрослый) затоплен эмоциями настолько, что не может контролировать свое поведение, шлепок или пощечина помогает отрезвить и вернуть в реальность. Но, даже опуская моральную сторону вопроса, зачем это нужно, если есть другие способы помочь ребенку?
Называние ребенку уже с первых дней жизни как его эмоций, так и чувств других людей, является прекрасной «психологической вакциной», позволяющей выработать устойчивый «иммунитет» от истерик. А профилактика всегда намного эффективнее лечения.
Что делать постороннему человеку, если он видит истерику ребенка?
Прежде, чем предпринимать какие-то действия, неплохо было бы задать вопрос самому себе: «Просили ли меня о помощи?» Желание «причинить добро» может привести к обратному эффекту. Во-первых, гипотетическая молодая мама, которой сложно справиться с непослушным чадом, скорее всего сама испытывает сильное эмоциональное напряжение и воспримет попытку помочь, как нарушение личных границ и ответит агрессией. Что приведет к конфликту.
Во-вторых, как мы помним, во время истерики нужны зрители, и дополнительное внимание только подольет масла в огонь.
Лучше всего понаблюдать за происходящим, соблюдая дистанцию, убедиться, что с ребенком действительно кто-то из его родителей и ему ничего не угрожает. И отправиться по своим делам.
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