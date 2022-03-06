Весил 610 килограммов: как выглядел самый тяжелый мужчина в мире — чтобы его поднять, понадобился подъемный кран

9 лет назад Халид ибн Мухсен Шаари был знаменитостью мирового масштаба. Молодой житель Саудовской Аравии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый человек на Земле. Его история похудения способна вдохновить кого угодно на решительные действия. Как спасали парня с рекордным весом — вспоминают наши коллеги из Wday.ru.
В 2013 году житель Саудовской Аравии, 22-летний Халид ибн Мухсен Шаари, стал самым толстым человеком в мире. Из-за своего веса в 610 килограммов Халид даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда-то Шаари и привлек внимание короля Саудовской Аравии Абдаллы. Правитель решил самолично заняться здоровьем молодого человека, ведь к тому моменту парень уже два года не покидал своего дома и был полностью прикован к постели.
По указу Абдаллы к Халиду был направлен специальный самолет, который лично оплатил король. Кроме того, все затраты на лечение и последующее восстановление Шаари на себя также взял Абдалла. Для того чтобы вызволить несчастного парня из домашнего заточения, пришлось ломать стену, ведь в двери он не проходил. Тогда из США доставили специальную кровать и даже подъемный кран для перевозки Халида.
В клинике Халиду сделали несколько операций — провели резекцию желудка и удалили жировые отложения в области живота общей массой около 80 килограммов. После реабилитации молодой человек впервые за долгие годы смог самостоятельно передвигаться с помощью ходунков. Движение подарило ему новую жизнь: улучшилось состояние сердца и легких, окрепли мышцы, появилась возможность двигать ногами. Для бывшего рекордсмена сконструировали специальное инвалидное кресло, чтобы он мог куда-то выбираться.
По словам врачей, без оперативного вмешательства парень мог умереть. Более половины от своего рекордного веса Халид сбросил за полгода. Потом последовали новые операции, в ходе которых ему удаляли излишки кожи. Уже через три года после операции, которая стала настоящим спасением, Шаари смог самостоятельно ходить. Последний раз его оперировали в 2018 году, это была очередная пластика.
В отличие от многих подобных рекордсменов, Халид не ищет славы в интернете. Последний раз СМИ писали, что парень похудел до 70 килограммов и живет обычной, полноценной жизнью. В России тоже немало примеров, когда неравнодушные люди спасали людей с очень большим весом. Один из самых нашумевших — история
«Не выходила из дома 18 лет»
Летом 2020 года стало известно о ее смерти, за судьбой женщины следила вся страна. Тюменка весом 350 килограммов в последние полгода начала серьезно менять свою жизнь. Усилиями всех неравнодушных Любовь попала в больницу, где врачи сотворили настоящее чудо — тюменка похудела почти на 200 кило, ей сделали операцию и помогли встать на ноги.
При жизни женщина мечтала похудеть и снова начать ходить — ее мечта сбылась.
Наши коллеги делали подробный репортаж о жизни самой тяжелой тюменки. Женщина считала, что причина ее огромного веса — в чужой крови, которую их матери перелили при родах. Женщина тогда родила двойняшек, которые всю жизнь мучаются от ожирения.
История Любови — не единственный подобный пример, почти год назад в Волгограде умерла самая толстая женщина России. Наталья Руденко не смогла преодолеть болезни и последствия коронавируса. В 2018 году волгоградка весила 280 килограммов. С трудом передвигаясь даже по квартире, молодая женщина умоляла врачей спасти ее. Осенью 2020 года Наталья Руденко распрощалась со званием самой толстой женщины России, сбросив 150 килограммов.
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