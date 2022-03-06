Весил 610 килограммов: как выглядел самый тяжелый мужчина в мире — чтобы его поднять, понадобился подъемный кран

9 лет назад Халид ибн Мухсен Шаари был знаменитостью мирового масштаба. Молодой житель Саудовской Аравии попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый тяжелый человек на Земле. Его история похудения способна вдохновить кого угодно на решительные действия. Как спасали парня с рекордным весом — вспоминают наши коллеги из Wday.ru.

В 2013 году житель Саудовской Аравии, 22-летний Халид ибн Мухсен Шаари, стал самым толстым человеком в мире. Из-за своего веса в 610 килограммов Халид даже попал в Книгу рекордов Гиннесса. Тогда-то Шаари и привлек внимание короля Саудовской Аравии Абдаллы. Правитель решил самолично заняться здоровьем молодого человека, ведь к тому моменту парень уже два года не покидал своего дома и был полностью прикован к постели.