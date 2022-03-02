«Фактически мы сейчас изолированы от мира». Детский онколог — о том, как железный занавес губит медицину

О том, как отказ от сотрудничества может сказаться на нашей медицине, мы поговорили с известным российским медиком, профессором Георгием Менткевичем. Георгий Людомирович — основатель отделения трансплантации костного мозга НИИ детской онкологии и гематологии в онкоцентре им. Блохина и единственный в России член Американского общества детских гематологов-онкологов. Он возглавлял отделение 30 лет, а сейчас руководит одной из коммерческих клиник в Москве.

— Если говорить о современной медицине, кроме финансирования, важно быть частью мирового сообщества. Каждый хороший врач должен знать английский язык, чтобы быть вовлеченным, быть в курсе всех медицинских современных знаний. Я помню по себе: три дня, проведенных на международном конгрессе по трансплантации костного мозга, дают очень много, это равнозначно году изучения литературы. Ты получаешь самые современные знания, общаешься с коллегами из других стран.



Георгий Менткевич убежден, что медицина должна быть полностью оторвана от политики, потому что от этого зависит здоровье каждого. Медики нуждаются в обмене мнениями и опытом. При этом лично сам онколог не контактировал именно с этой международной сетью, которая разорвала сотрудничество с Россией.