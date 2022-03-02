Меньше 3 тысяч новосибирцев заразились коронавирусом за сутки

В Новосибирской области на 2 марта зарегистрированы еще 2912 новых случаев коронавируса, из них 392 ребенка, об этом сообщили в оперштабе региона по ковиду. Всего в регионе за время пандемии зарегистрированы
Последний раз меньше 3000 тысяч заболевших за сутки было 6 февраля — тогда фиксировалось 2743 случая.
За сутки выздоровели 8300 пациентов.
— Скончались тринадцать пациентов: мужчины в возрасте 67, 69 лет, 71 года, 81 года, 87 лет и женщины в возрасте 65, 72, 77 лет, 81 года, 81 года, 82, 83, 86 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 5018 человек, — говорится в оперативном штабе Новосибирской области по коронавирусу.
В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 3367 пациентов, в том числе 90 детей. В отделениях реанимации находятся 305 человек. На ИВЛ — 39 пациентов.
Вчера стало известно, что в Новосибирской области планируют отменить требование о предъявлении QR-кодов в общепите и учреждениях культуры из-за снижения заболеваемости коронавирусом.