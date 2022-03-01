Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию

Роспотребнадзор выпустил новые противоковидные рекомендации. Об этом стало известно
Тем не менее, раз заболеваемость пошла на спад, противоковидные меры решили изменить. Роспотребнадзор считает, что в период распространения штамма омикрон достаточно продолжать носить маски в закрытых помещениях и соблюдать усиленный режим дезинфекции. Впрочем, всё еще можно будет отменять из-за ковида массовые мероприятия — решения принимаются на региональном уровне и будут зависеть от заболеваемости в конкретном регионе.
Работодателям по-прежнему рекомендуется измерять температуру сотрудников перед началом рабочего дня и отправлять домой с симптомами ОРВИ, предоставлять маски, мыло и антисептики на рабочем месте. После каждой смены нужно делать уборку с дезинфицирующими средствами. Для магазинов, театров, музеев, общепита и еще ряда сфер деятельности выпущены особые рекомендации, которые также стали менее строгими. Например, в них не упоминаются социальная дистанция и частичное заполнение залов.
СЮЖЕТ
В последние недели Роспотребнадзор последовательно движется к смягчению противоковидных ограничений: с больничного разрешили выписывать без повторного теста, QR-код стали давать по антителам, а контактным разрешили не самоизолироваться, если нет симптомов.
Первые ковидные ограничения в России были введены