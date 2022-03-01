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Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию

Для защиты от коронавируса остаются маски и дезинфекция

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Рекомендации о социальной дистанции были с нами почти два года

Рекомендации о социальной дистанции были с нами почти два года

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Роспотребнадзор выпустил новые противоковидные рекомендации. Об этом стало известно 1 марта после селекторного совещания главы Роспотребнадзора Анны Поповой с региональными управлениями ведомства. Попова сообщила, что заболеваемость ковидом снижается, рост сохраняется только в шести регионах. Согласно данным оперштаба, за последние сутки было зафиксировано 97 333 новых случая. Для сравнения: 12 февраля фиксировали рекордные 203 766 случаев. Правда, в предыдущие волны ковида число зараженных за сутки не доходило и до 50 тысяч.

Тем не менее, раз заболеваемость пошла на спад, противоковидные меры решили изменить. Роспотребнадзор считает, что в период распространения штамма омикрон достаточно продолжать носить маски в закрытых помещениях и соблюдать усиленный режим дезинфекции. Впрочем, всё еще можно будет отменять из-за ковида массовые мероприятия — решения принимаются на региональном уровне и будут зависеть от заболеваемости в конкретном регионе.

Работодателям по-прежнему рекомендуется измерять температуру сотрудников перед началом рабочего дня и отправлять домой с симптомами ОРВИ, предоставлять маски, мыло и антисептики на рабочем месте. После каждой смены нужно делать уборку с дезинфицирующими средствами. Для магазинов, театров, музеев, общепита и еще ряда сфер деятельности выпущены особые рекомендации, которые также стали менее строгими. Например, в них не упоминаются социальная дистанция и частичное заполнение залов.

СЮЖЕТ

Пятая волна ковидаПятая волна ковида

В последние недели Роспотребнадзор последовательно движется к смягчению противоковидных ограничений: с больничного разрешили выписывать без повторного теста, QR-код стали давать по антителам, а контактным разрешили не самоизолироваться, если нет симптомов.

Первые ковидные ограничения в России были введены 25 марта 2020 года, когда Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и попросил всех недельку посидеть в самоизоляции. Недели не хватило, нерабочие дни продлились до середины мая, а дальше всех нас ждали многочисленные ограничения и пять волн ковида. Вспомнить, как мы два года боролись с коронавирусом и как сроки предполагаемой победы над ним регулярно сдвигались, можно в этом материале. Но и сейчас объявлять о победе пока рано — по словам врачей, пик смертности от ковида следует через две-три недели после пика заболеваемости. Кроме того, врачи говорят, что число зараженных всё еще высоко, коллективный иммунитет снижается, а вирус по-прежнему может мутировать и стать более опасным.

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Анна ПоповаРоспотребнадзормаскисоциальная дистанцияперчаточно-масочный режим
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