Роспотребнадзор отменил социальную дистанцию

Первые ковидные ограничения в России были введены 25 марта 2020 года, когда Владимир Путин выступил с обращением к гражданам и попросил всех недельку посидеть в самоизоляции. Недели не хватило, нерабочие дни продлились до середины мая, а дальше всех нас ждали многочисленные ограничения и пять волн ковида. Вспомнить, как мы два года боролись с коронавирусом и как сроки предполагаемой победы над ним регулярно сдвигались, можно в этом материале. Но и сейчас объявлять о победе пока рано — по словам врачей, пик смертности от ковида следует через две-три недели после пика заболеваемости. Кроме того, врачи говорят, что число зараженных всё еще высоко, коллективный иммунитет снижается, а вирус по-прежнему может мутировать и стать более опасным.