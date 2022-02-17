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Тема дняСитуация с ковидом стабилизируется
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В Новосибирской области заявили о стабилизации с заболеваемостью ковидом

Кроме того, в области показатели заболеваемости пожилых людей оказались меньше, чем в других регионах

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На 17 февраля за сутки зарегистрировано 7848 обращений из-за ОРВИ

На 17 февраля за сутки зарегистрировано 7848 обращений из-за ОРВИ

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Министр здравоохранения региона Константин Хальзов отметил стабилизацию с заболеваемостью ковидом в Новосибирской области.

— Динамика по заболеваемости, как мы видим, положительная. Максимальные цифры по заболеваемости были на этой неделе, но сейчас идет падение. Мы видим это и по работе службы 122, и по работе поликлинической службы, — прокомментировал ситуацию Константин Хальзов во время брифинга 17 февраля.

Он также сказал, что показатели заболеваемости лиц старше 60 лет в Новосибирской области меньше, чем в других регионах — это в том числе результат работы по вакцинации.

— Наши показатели вакцинации на фоне всей России позитивные, — считает министр.

Ранее мы рассказывали, сколько свободных коек для пациентов с коронавирусом и подозрением на него сохраняется в Новосибирской области.

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Константин Хальзовкоронавирускоронавирус в Новосибирске
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