В Новосибирской области заявили о стабилизации с заболеваемостью ковидом

Министр здравоохранения региона Константин Хальзов отметил стабилизацию с заболеваемостью ковидом в Новосибирской области.
— Динамика по заболеваемости, как мы видим, положительная. Максимальные цифры по заболеваемости были на этой неделе, но сейчас идет падение. Мы видим это и по работе службы 122, и по работе поликлинической службы, — прокомментировал ситуацию Константин Хальзов во время брифинга 17 февраля.
Он также сказал, что показатели заболеваемости лиц старше 60 лет в Новосибирской области меньше, чем в других регионах — это в том числе результат работы по вакцинации.
— Наши показатели вакцинации на фоне всей России позитивные, — считает министр.
Ранее мы рассказывали, сколько свободных коек для пациентов с коронавирусом и подозрением на него сохраняется в Новосибирской области.
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