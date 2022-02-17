Минздрав пересчитал свободные койки в новосибирских ковидных госпиталях

В Новосибирской области порядка 20% коечного фонда в ковидных госпиталях остается свободными. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов во время брифинга 17 февраля.

Он отметил, что всего развернуто 4 850 коек:

— Этого достаточно для госпитализации всех нуждающихся. В принципе динамика по заболеваемости положительная. Были максимальные цифры на этой неделе зарегистрированы и идет падение. Мы это видим и по работе службы 122, и по работе поликлинической службы.

Он добавил, что степени тяжести заболевания в среднем позволяет выписывать пациентов через 7 дней.