Минздрав пересчитал свободные койки в новосибирских ковидных госпиталях

В Новосибирской области порядка 20% коечного фонда в ковидных госпиталях остается свободными. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов во время брифинга 17 февраля.
Он отметил, что всего развернуто 4 850 коек:
— Этого достаточно для госпитализации всех нуждающихся. В принципе динамика по заболеваемости положительная. Были максимальные цифры на этой неделе зарегистрированы и идет падение. Мы это видим и по работе службы 122, и по работе поликлинической службы.
Он добавил, что степени тяжести заболевания в среднем позволяет выписывать пациентов через 7 дней.
Константин Хальзов сказал, что перепрофилирование госпиталей обратно к их основному профилю рассматривается, но возможные изменения произойдут не раньше 1 марта. В числе первым больниц окажутся те, которые были перепрофилированы под ковид в последнюю очередь.
Ранее мы рассказывали, сколько новосибирцев получает положительные тесты на антитела к ковиду.
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