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Минздрав пересчитал свободные койки в новосибирских ковидных госпиталях

Министр здравоохранения Константин Хальзов отметил положительную динамику по заболеваемости коронавирусом

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Сегодня, 17 февраля, по данным оперштаба зарегистрировано 5 043 новых случаев заражений за сутки

Сегодня, 17 февраля, по данным оперштаба зарегистрировано 5 043 новых случаев заражений за сутки

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В Новосибирской области порядка 20% коечного фонда в ковидных госпиталях остается свободными. Об этом рассказал министр здравоохранения региона Константин Хальзов во время брифинга 17 февраля.

Он отметил, что всего развернуто 4 850 коек:

— Этого достаточно для госпитализации всех нуждающихся. В принципе динамика по заболеваемости положительная. Были максимальные цифры на этой неделе зарегистрированы и идет падение. Мы это видим и по работе службы 122, и по работе поликлинической службы.

Он добавил, что степени тяжести заболевания в среднем позволяет выписывать пациентов через 7 дней.

Константин Хальзов сказал, что перепрофилирование госпиталей обратно к их основному профилю рассматривается, но возможные изменения произойдут не раньше 1 марта. В числе первым больниц окажутся те, которые были перепрофилированы под ковид в последнюю очередь.

Ранее мы рассказывали, сколько новосибирцев получает положительные тесты на антитела к ковиду.

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