Новосибирцы получат доступ к своей медкарте через приложение — когда его можно будет скачать

Жители Новосибирской области смогут посмотреть свою медкарточку, результаты анализов и исследований со своего смартфона. К концу 2022 года должно заработать приложение «Мое здоровье».
— Это специальное мобильное приложение, которое гражданин сможет установить на телефон. Это по большому счету электронная медицинская карта доступная в смартфоне. Мы привыкли к большой бумажной толстой медицинской карте. Это всё будет доступно в телефоне. Это и история болезни, посещения врачей, результаты анализов и исследований, а также сервисы, в том числе и телемедицинские консультации, — объяснил министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь во время прямого эфира на канале «Вести.Новосибирск».
Сейчас в регионе электронную медкарту могут видеть только медработники.
— Сейчас работает единая медицинская система, что для врачей большое подспорье. Можно зайти в эту карточку пациента, тут же сделать направление на какие-то обследования и анализы, и тут же врач может посмотреть результаты, — добавил министр.
В Министерстве цифрового развития Новосибирской области не смогли назвать точную дату запуска приложения.
— Задача по запуску мобильного приложения «Мое здоровье» решается на федеральном уровне. Ожидается, что приложение будет запущено и доступно для скачивания до конца 2022 года. Функционал и возможности приложения в настоящий момент прорабатываются федеральными органами власти, — ответили на запрос корреспондента НГС в пресс-службе Минцифры НСО.
С 1 февраля в Новосибирской области изменился номер единой регистратуры. На смену номеру 124 пришел новый — 122.