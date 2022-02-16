Новосибирцы получат доступ к своей медкарте через приложение — когда его можно будет скачать

Жители Новосибирской области смогут посмотреть свою медкарточку, результаты анализов и исследований со своего смартфона. К концу 2022 года должно заработать приложение «Мое здоровье».



— Это специальное мобильное приложение, которое гражданин сможет установить на телефон. Это по большому счету электронная медицинская карта доступная в смартфоне. Мы привыкли к большой бумажной толстой медицинской карте. Это всё будет доступно в телефоне. Это и история болезни, посещения врачей, результаты анализов и исследований, а также сервисы, в том числе и телемедицинские консультации, — объяснил министр цифрового развития и связи Сергей Цукарь во время прямого эфира на канале «Вести.Новосибирск».