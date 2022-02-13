«Погиб по ошибке системы»: почему в России люди с онкологией умирают от положительного ПЦР-теста

«Мне было тяжело проговорить это в ту самую прошлую среду: в тот день мне пришлось проводить ставшего очень дорогим для меня пациента в его последний путь. Этот случай и эта история — портрет настоящего лица системы здравоохранения в России сегодня. Портрет Дориана Грея, если вы понимаете, о чем я. (…) Мой больной с лимфомой, тот, которого я выходила летом от коронавирусной инфекции тяжелого течения вместе со своими преданными идеям постмодерна (что бы это ни значило) ближайшими коллегами из ПСПбГМУ им. Павлова, утонченный и еще нестарый мужчина, полный желания жить и добрых намерений, погиб по ошибке системы», — так написала в своем недавнем посте на FB врач-инфекционист ПСПбГМУ им. Павлова Оксана Станевич.



Оксана Станевич — врач-инфекционист Первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета им. И. П. Пав лова, эксперт Фонда медицинских решений «Не напрасно», научный сотрудник НИИ гриппа



Как рассказала Оксана Станевич «Доктору Питеру», ошибка системы, которая привела к печальному финалу быстрее, чем это могло бы случиться в другом сценарии жизни, заключалась в положительном ПЦР-тесте пациента. Мужчина «плюсовал» без особых симптомов коронавирусной инфекции, но очень нуждался в помощи онкологов. Однако согласно санитарным правилам, таких пациентов сразу выписывают из специализированных клиник и, в случае если они не могут по состоянию здоровья находиться дома, направляют в ковидный стационар. А инфекции у него может даже и не быть, несмотря на положительный тест. Но может быть тяжелое состояние по другой причине — из-за онкологического заболевания, необходимости в паллиативной помощи или после серьезной операции.

