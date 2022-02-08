Больничные будут оформлять дистанционно до 15 марта

Новый порядок оформления больничных дистанционно будет действовать до
— Людям со средним и легким течением заболевания больше не нужно посещать поликлинику для того, чтобы оформить больничный лист или получить рекомендации. Уже при первых симптомах заболевания граждане могут обратиться на горячую линию 122 или в call-центр поликлиники по месту жительства для получения дистанционной консультации и оформления больничного листа, — сказал Мурашко.
Ранее мы писали об этих правилах — нововведение, как оказалось, на практике работает не всегда. Несмотря на распоряжения Минздрава, больничные дистанционно во многих городах не оформляют и настаивают на личном визите больного в поликлинику.
СЮЖЕТ
Тем временем ряд больничных с этой недели вообще не действует: на самоизоляцию перестали отправлять тех, кто контактировал с заболевшими. Кроме того, закрыть больничный по коронавирусу теперь могут без повторного ПЦР-теста — достаточно, чтобы у пациента больше не было симптомов ковида.