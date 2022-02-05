За сутки в России ковидом заболело более 177 тысяч человек

По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировано
По данным врачей, вакцинированные пациенты переносят болезнь без серьезных последствий для здоровья. Прочитайте рассказы людей, которые сделали прививку — как они перенесли вакцинацию «
Минздрав обновил памятку для заразившихся ковидом. В ней сказано, что не нужно заниматься самолечением при температуре выше 39 градусов, стоит пить больше воды и по возможности оставаться дома. Всё самое важное мы упаковали в картинки, смотрите их по этой ссылке.