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Тема дняВирусолог о пятой волне COVID-19
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За сутки в России ковидом заболело более 177 тысяч человек

Число заболевших растет с каждым днем

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Врачи говорят, что вакцинированные сейчас болеют ковидом значительно легче

Врачи говорят, что вакцинированные сейчас болеют ковидом значительно легче

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По данным федерального оперативного штаба, за последние сутки в России зафиксировано 177 282 случая заражения ковидом. В больницы госпитализировано 18 032 человека, выздоровело 60 507 пациентов. 714 человек скончались.

По данным врачей, вакцинированные пациенты переносят болезнь без серьезных последствий для здоровья. Прочитайте рассказы людей, которые сделали прививку — как они перенесли вакцинацию «Спутником V».

Минздрав обновил памятку для заразившихся ковидом. В ней сказано, что не нужно заниматься самолечением при температуре выше 39 градусов, стоит пить больше воды и по возможности оставаться дома. Всё самое важное мы упаковали в картинки, смотрите их по этой ссылке.

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