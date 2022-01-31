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Понедельник начинается с водки: полезный тест о вреде алкоголя

31 января — день рождения водки, и мы не смогли пройти мимо

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Какой бы результат вы ни получили в итоге, отметьте это стаканчиком чего-нибудь безалкогольного

Какой бы результат вы ни получили в итоге, отметьте это стаканчиком чего-нибудь безалкогольного

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Принято считать, что 31 января — день рождения водки. В 2022 году старушке исполнилось 157 лет. Скольких алкоголиков она пережила, подсчитать невозможно. Зато вполне реально ответить на 10 вопросов нашего теста, посвященного имениннице и прочему алкоголю. Стоит ли повышать градус, можно ли считать алкоголиками бытовых пьяниц, какой напиток считается самым беспохмельным и есть ли в алкоголе хоть немного пользы? Ответы на эти и другие вопросы не так очевидны, как кажутся.

Дисклеймер: мы не собираемся пропагандировать алкоголь. Он совершенно точно вредит здоровью, поражает поджелудочную железу, печень, желудок и пищевод, а сильнее всего от алкоголя страдает человеческий мозг.

СЮЖЕТ

Полезные тесты по понедельникамПолезные тесты по понедельникам

За несколько лет у нас появилось несколько любопытных текстов, посвященных этому напитку. Например, однажды мы разрушали 10 мифов о пьянстве, в которые все верят (во время эксперимента ни одна печень не пострадала), а потом и вовсе узнали, что водка — это химический препарат, не предназначенный для приема внутрь.

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