Понедельник начинается с водки: полезный тест о вреде алкоголя

За несколько лет у нас появилось несколько любопытных текстов, посвященных этому напитку. Например, однажды мы разрушали 10 мифов о пьянстве, в которые все верят (во время эксперимента ни одна печень не пострадала), а потом и вовсе узнали, что водка — это химический препарат, не предназначенный для приема внутрь.