Понедельник начинается с водки: полезный тест о вреде алкоголя

Принято считать, что 31 января — день рождения водки. В 2022 году старушке исполнилось 157 лет. Скольких алкоголиков она пережила, подсчитать невозможно. Зато вполне реально ответить на 10 вопросов нашего теста, посвященного имениннице и прочему алкоголю. Стоит ли повышать градус, можно ли считать алкоголиками бытовых пьяниц, какой напиток считается самым беспохмельным и есть ли в алкоголе хоть немного пользы? Ответы на эти и другие вопросы не так очевидны, как кажутся.
Дисклеймер: мы не собираемся пропагандировать алкоголь. Он совершенно точно вредит здоровью, поражает поджелудочную железу, печень, желудок и пищевод, а сильнее всего от алкоголя страдает человеческий мозг.
За несколько лет у нас появилось несколько любопытных текстов, посвященных этому напитку. Например, однажды мы разрушали 10 мифов о пьянстве, в которые все верят (во время эксперимента ни одна печень не пострадала), а потом и вовсе узнали, что водка — это химический препарат, не предназначенный для приема внутрь.