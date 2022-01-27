«Закрывайте школы, пока не поздно»: врачи рассказывают, как уберечься от «нереально заразного» омикрона

Как прививка защищает от омикрона

Известно, что в Европе и США омикрон заражал носителей даже нескольких доз вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonson & Jonson и других. Но исключением не стали и те, кто привит российскими вакцинами — вирус в РФ ведет себя точно таким же образом. Об этом говорят и врачи, и те, кто заразился вирусом, будучи привитым, и ранее уже болел COVID-19.



Как рассказал «Доктору Питеру» врач семейной практики из Петербурга Борис Шеляпин, привитые хоть и болеют сейчас COVID-19, но полегче. Он признал, что в целом омикрон не обращает внимания на антитела.



Как болеют привитые и переболевшие*

«Мама привита двухкомпонентным "Спутником", в декабре делала ревакцинацию "Спутником". В понедельник заболела. Сильная головная боль, три дня температура, потом полностью пропал голос и начался кашель. Тест положительный, судя по всему, омикрон. Она неделю до этого была только дома, без контактов, т. к. подвернула ногу в гололед. Один раз спустилась на лифте на первый этаж и снова поднялась. Лифт был пустой. Утром началась головная боль и поднялась температура. Насколько я понимаю, вирус действительно очень заразный», — Ксения.

