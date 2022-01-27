«Закрывайте школы, пока не поздно»: врачи рассказывают, как уберечься от «нереально заразного» омикрона

Новое исследование, проведенное учеными Миннесотского университета, показало, что крайне заразный омикрон имеет 46 характерных мутаций, 23 из которых — совершенно уникальны и не встречались ни в одном из более ранних вариантов вируса. Из 46 обнаруженных мутаций 30 были идентифицированы в S-белке, а остальные локализованы в других частях вирусной клетки, рассказывают наши коллеги из «Доктор Питер».
— Это говорит о том, что существовавший ранее иммунитет (после вакцинации или перенесенного COVID-19) больше не может обеспечивать оптимальную защиту от варианта омикрон, позволяя ему обходить антитела, — говорится в исследовании, пишет издание The Jerusalem Post.
Как прививка защищает от омикрона
Известно, что в Европе и США омикрон заражал носителей даже нескольких доз вакцины от Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Jonson & Jonson и других. Но исключением не стали и те, кто привит российскими вакцинами — вирус в РФ ведет себя точно таким же образом. Об этом говорят и врачи, и те, кто заразился вирусом, будучи привитым, и ранее уже болел COVID-19.
Как рассказал «Доктору Питеру» врач семейной практики из Петербурга Борис Шеляпин, привитые хоть и болеют сейчас COVID-19, но полегче. Он признал, что в целом омикрон не обращает внимания на антитела.
Как болеют привитые и переболевшие*
«Мама привита двухкомпонентным "Спутником", в декабре делала ревакцинацию "Спутником". В понедельник заболела. Сильная головная боль, три дня температура, потом полностью пропал голос и начался кашель. Тест положительный, судя по всему, омикрон. Она неделю до этого была только дома, без контактов, т. к. подвернула ногу в гололед. Один раз спустилась на лифте на первый этаж и снова поднялась. Лифт был пустой. Утром началась головная боль и поднялась температура. Насколько я понимаю, вирус действительно очень заразный», — Ксения.
«В командировке из шести человек заболели пять. Одна привитая, одна привита плюс болела и трое непривитых. Симптомы абсолютно одинаковые. Не заболела одна — непривитая и неболевшая», — Екатерина.
«Привиты и ревакцинированы по полной программе — я, мама, муж. Заболели по цепочке от непривитого сына (из школы притащил, наверное)», — Олеся.
«Судя по моим друзьям и знакомым, болеют одинаково. Я, например, переболевшая в мае 2020-го — легче, чем привитые друзья с высокой температурой. У меня ее не было — только небольшой насморк и першило в горле, классная у старшей болеет сильно, привита и ревакцинирована», — Елена.
«Вакцина работает. Только никто не проводит никаких точных исследований. У меня заболели две привитые и ранее не болевшие дочери. Мой ПЦР — отрицательный. Я болела ранее и в июне-июле сделала "Спутник". Температура не повышалась», — Лариса.
«Вакцинация — апрель 2021-го, "Спутник". Ревакцинация — ноябрь 2021-го полный "Спутник". Заболела 18 января 2022-го — ковид. На лечении дома — температура, насморк, ломота. Все признаки гриппа», — Светлана.
«Спутник» работает. Всё, конечно, индивидуально, но муж с тремя "Спутниками" болел тяжелее (температура 39 три дня и слабость), чем я с четырьмя (37,4 три дня и легкий кашель)», — Алена.
«Переболела, привита, ревакцинирована. Ощущение, что на работе скоро одна останусь. Все по очереди уходят на больничный, но при этом все малосимптомные или бессимптомные. Привитые, у многих третья доза», — Ирина.
«Привиты с мужем в июле 2021-0го, всю пандемию держались, не заболевали, а сейчас скосило обоих, в один день. По ощущениям — новомодный омикрон, — Анна.
«Вот прямо сейчас контактирую. Муж — привитый полным "Спутником" и три месяца назад — "Лайтом". Первый день — 37,2 и покашливание, ночью — испарина. Поспал днем. 2-й, 3-й, 4-й день скачет "конем" по дому с покашливанием — и всё Я привита полным "Спутником", "Лайтом" и 10 января — первая доза полного "Спутника". Пока не заразилась. Дома проветриваем и ходим в масках, когда в одной с ним комнате», — Таня.
*отзывы из группы FB «Личный опыт. Проект V1V2»
Инкубационный период сократился
— В настоящее время течение коронавирусной инфекции, вызванной новым штаммом омикрон, только изучается, — рассказал главврач Филатовской больницы Валерий Вечорко. — Мы не можем достоверно утверждать, что поступающие к нам пациенты заражены именно этим штаммом. Могу лишь сказать, что мы видим сегодня, хотя это предварительные выводы.
Инкубационный период сократился. Пациенты отмечают контакт с больными за 1–3 дня до повышения у них температуры тела (вместо привычных 5–7 дней при заражении дельта-штаммом). Ранее мы часто наблюдали резистентную гипертермию, сейчас температура поддается воздействию жаропонижающих средств.
По аналогии с гриппом, на первый план выходят жалобы на боли в мышцах, глазных яблоках. При этом объем поражения легочной ткани у заболевших, как правило, небольшой. Пациенты стали реже нуждаться в реанимационном пособии. В анализах крови мы всё реже видим изменения гемостаза, приводящие к тромбоэмболическими осложнениям.
Пока нельзя утверждать, что заражение штаммом омикрон протекает легче. Если пациент уже был привит, тогда да.
— Пожалуйста, не рассчитывайте на живую вакцину в виде вируса. Естественно, все устали и ждут завершения пандемии, однако вирус не устал и явно будут еще новые штаммы, — считает врач, эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалев. — Что важно понимать — при 100 тысячах инфицированных в день с нашим уровнем коллективного иммунитета у нас будет уровень смертности только в 3–4 раза меньше, чем при дельте.
— Закрывайте школы, пока не поздно, школьников Россия привить не успела из-за антиваксерского лобби — это бомба, которая уже работает, — уверен директор научного центра молекулярно- генетических исследований «ДНКОМ» Андрей Исаев.