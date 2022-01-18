Почему семь дней изоляции мало и к чему это приведет? Объясняет вирусолог

18 января срок карантина по коронавирусу в России был уменьшен с двух недель до семи дней. Об этом на совещании правительства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что власти будут наблюдать за ситуацией и сроки снова будут скорректированы, если это потребуется.
— Я считаю, что это малообоснованное с медицинской точки зрения сокращение. Нет масштабных эпидемиологических исследований, которые его подтверждают, — рассказал в интервью MSK1.RU иммунолог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов. — Да, для штамма «омикрон» средний инкубационный период составляет
— В Штатах тоже был сокращен срок изоляции до пяти суток, но вряд ли это было хорошим решением, потому что медики вынуждены с малосимптомными формами ковида продолжать работать. И сейчас мы видим, какое распространение инфекции это имеет, — подытожил вирусолог.
Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн сообщил MSK1.RU, что пик «омикрона» в России придется на начало февраля. По его словам, количество зараженных