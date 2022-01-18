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Почему семь дней изоляции мало и к чему это приведет? Объясняет вирусолог

В России до семи дней сокращен срок карантина по коронавирусу. Не все считают это хорошим решением

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Cредний инкубационный период «омикрона» составляет <nobr class="_">2–3</nobr> дня. Но в отдельных случаях может быть длиннее

Cредний инкубационный период «омикрона» составляет 2–3 дня. Но в отдельных случаях может быть длиннее

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18 января срок карантина по коронавирусу в России был уменьшен с двух недель до семи дней. Об этом на совещании правительства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что власти будут наблюдать за ситуацией и сроки снова будут скорректированы, если это потребуется.

— Я считаю, что это малообоснованное с медицинской точки зрения сокращение. Нет масштабных эпидемиологических исследований, которые его подтверждают, — рассказал в интервью MSK1.RU иммунолог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов. — Да, для штамма «омикрон» средний инкубационный период составляет 2–3 дня. Но он может варьироваться от 2 до 14 дней, то есть в некоторых случаях быть длиннее. Поэтому я не могу согласиться с тем, что сегодня мы проснулись и решили, что нам надо изолировать человека всего на семь дней вместо двух недель.

— В Штатах тоже был сокращен срок изоляции до пяти суток, но вряд ли это было хорошим решением, потому что медики вынуждены с малосимптомными формами ковида продолжать работать. И сейчас мы видим, какое распространение инфекции это имеет, — подытожил вирусолог.

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Ранее доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн сообщил MSK1.RU, что пик «омикрона» в России придется на начало февраля. По его словам, количество зараженных COVID-19 в эти дни по стране достигнет 50–60 тысяч случаев в день.

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