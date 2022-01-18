Почему семь дней изоляции мало и к чему это приведет? Объясняет вирусолог

18 января срок карантина по коронавирусу в России был уменьшен с двух недель до семи дней. Об этом на совещании правительства сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она отметила, что власти будут наблюдать за ситуацией и сроки снова будут скорректированы, если это потребуется.



— Я считаю, что это малообоснованное с медицинской точки зрения сокращение. Нет масштабных эпидемиологических исследований, которые его подтверждают, — рассказал в интервью MSK1.RU иммунолог, директор научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов. — Да, для штамма «омикрон» средний инкубационный период составляет 2–3 дня. Но он может варьироваться от 2 до 14 дней, то есть в некоторых случаях быть длиннее. Поэтому я не могу согласиться с тем, что сегодня мы проснулись и решили, что нам надо изолировать человека всего на семь дней вместо двух недель.

