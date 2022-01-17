«Ситуация напряженная и сложная»: в НСО на 70% чаще стали делать ПЦР-тесты

Жители Новосибирской области стали на 70% чаще делать ПЦР-тесты. Об этом на оперативном совещании 17 января рассказал руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.

Сейчас в Новосибирске идет эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных заболеваний, рассказали в Роспотребнадзоре. Тем не менее превышения эпидпорога нет.

— Несмотря на то, что наблюдается снижение по количеству заболевших ежедневно, ситуация по заболеваемости напряженная и сложная. Она застыла на высоких уровнях, — отметил Александр Щербатов.