«Ситуация напряженная и сложная»: в НСО на 70% чаще стали делать ПЦР-тесты

Жители Новосибирской области стали на 70% чаще делать ПЦР-тесты. Об этом на оперативном совещании 17 января рассказал руководитель Роспотребнадзора по Новосибирской области Александр Щербатов.
Сейчас в Новосибирске идет эпидемиологический сезон острых респираторных вирусных заболеваний, рассказали в Роспотребнадзоре. Тем не менее превышения эпидпорога нет.
— Несмотря на то, что наблюдается снижение по количеству заболевших ежедневно, ситуация по заболеваемости напряженная и сложная. Она застыла на высоких уровнях, — отметил Александр Щербатов.
За прошедшую неделю в Новосибирской области провели больше 57 тысяч тестов. За неделю до этого тестов было сделано более 33 тысяч тестов. Рост практически на 70%.
— Хочу отметить положительную динамику. За последнюю неделю выросло количество тестирований. Это очень хорошо. Тем не менее количество случаев у нас не прирастает, а снижается, — поделился руководитель Роспотребнадзора.
Также появились результаты тестирования на коронавирус среди школьников.
— Проведено тестирование среди одиннадцатиклассников. 6446 были протестированы. Выявлены положительные у 35 учащихся. Помимо этого у 13 школьников был выявлен коронавирус ранее. 16 классов находятся на карантине, — добавил на оперативном совещании мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
В городе также закрыты 3 группы детского сада и у 2 детей выявлен коронавирус.
В Сибири зарегистрированы новые случаи заражения штаммом «омикрон». О гражданах, заразившихся новым штаммом ковида, сообщил руководитель Управления Роспотребнадзора по Красноярскому краю Дмитрий Горяев у себя в телеграм-канале.