В Госдуме отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах

Законопроект о QR-кодах вакцинации в общественных местах, который был принят в первом чтении, будет изменен. Рассмотрение документа во втором чтении отложили. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
— Законопроект, который мы приняли в первом чтении, готовился как мера реагирования на распространение штамма «Дельта», — объяснила вице-премьер. — Сейчас будут новые вызовы, поэтому правительство совместно с партией «Единая Россия» в условиях высокой неопределенности развития эпидемиологической ситуации выработало совместное решение о целесообразности отложить рассмотрение законопроекта во втором чтении.
В законопроект ко второму чтению внесут поправки. С ними люди смогут использовать для посещения общественных мест отрицательный ПЦР-тест и после 1 февраля. Также Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата для граждан с медотводом, а военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.
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