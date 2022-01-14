В Госдуме отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах

В законопроект ко второму чтению внесут поправки. С ними люди смогут использовать для посещения общественных мест отрицательный ПЦР-тест и после 1 февраля. Также Минздрав сможет устанавливать сроки действия сертификата для граждан с медотводом, а военнослужащие и приравненные к ним лица смогут получить сертификат с соблюдением необходимых требований защиты данных.

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