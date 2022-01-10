«Смертей от "омикрона" будет больше, чем от "дельты"». Иммунолог — о том, почему Россия перенесет новый штамм тяжелее Европы

— Люди болеют целыми семьями, все симптомы ковида, но ПЦР отрицательный. Что еще за зараза гуляет по стране?



— Да полно зараз, сейчас ОРВИ-то много. Из-за того, что в России все давно расслабились, пошла активная циркуляция других ОРВИ, в том числе и гриппа. Пошла гораздо активнее, чем в прошлом сезоне. С учетом особой опасности ковида в любом подобном проявлении следует подозревать коронавирус. В случае таких симптомов нужно сразу делать ПЦР и хотя бы экспресс-тест на коронавирусные антитела. И только в случае отрицательного результата можно говорить о других ОРВИ. До результата — думать только о ковиде.



О медицинских масках и пофигизме

— Как вы думаете, какие меры безопасности могли бы быть самыми эффективными, не беря во внимание чисто русский пофигизм?



— Это стандартные противоэпидемиологические меры, о которых я говорю уже года два. Они не поменялись, они хорошо работают не только против ковида, но и против других ОРВИ. Это маски, их необходимость смены раз в 3–4 часа в случае отсутствия выделений. В закрытых помещениях, в транспорте, не на улице. Санитайзеры, физическое дистанцирование не менее трех метров. Не нужно ездить в час пик в общественном транспорте, по возможности не ходить очно на работу и на учебу. Не для всех это возможно, но по возможности надо. Очень важно предусмотрительно относиться к контактам с вашими пожилыми близкими и больными близкими. Ну и к контактам с больными ковидом, чтобы самим не заразиться. Это очень важно. Более того, стараться не ездить в туристические поездки, особенно в места скопления людей. Если бы у нас эти рекомендации выполнялись, от них был бы эффект, как в Китае и Европе.



— А вот вы сказали, что маски на улице носить не нужно. А если, например, человек оказался в толпе, на тех же новогодних гуляньях? Всё равно не надевать?



— Дело в том, что когда вы зимой надеваете маску на улице, у вас срок эффективности маски резко снижается. За счет того, что низкие температуры, на маске откладывается конденсат, она быстро отсыревает, выделения из носа также способствуют снижению срока годности. Если вы оказались в толпе, то лучше надеть маску на это время. Но как только вы выйдете из толпы, в течение часа вы должны ее сменить. Не надо ходить в отсыревшей маске — это бесполезно. Я, кстати, надеваю маску на улице. Но прослужит вам она недолго. Полчаса-час — максимум, и ее нужно сменить.



О коллективном иммунитете

— Голикова сказала, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%. Насколько такой уровень поможет в борьбе с коронавирусом?



— Во-первых, это оценочное суждение. Неточный расчет. Нельзя просто суммировать количество вакцинированных и переболевших — так не делается. У нас есть поддельные сертификаты о вакцинации, у нас есть люди, которые давно вакцинировались. Если человек не вакцинируется больше полугода, то он теряет иммунитет. В коллективный иммунитет его уже нельзя включать. Иммунитет вообще немного более сложная вещь, чем об этом говорят в СМИ. «Есть цифра, мы к ней стремимся» — так это не работает, к сожалению. Смысл в следующем: расчетное значение у них где-то на уровне 60%. Я думаю, что с учетом «омикрон»-линии, его нужно пересчитать — оно максимум(!) 50%, а не 62. По моему мнению, оно еще меньше. Надо 85%. Конечно, это сильно лучше для тех, кто имеет иммунитет, чем 0, потому что эти люди, особенно люди с факторами риска, которые защищены в этот период, гораздо менее подвержены этой инфекции. Но этого недостаточно, чтобы пандемическое заболевание перешло в сезонное. С точки зрения защиты популяции и ее устойчивости это уже неплохо. Другое дело 62% — значение переоцененное.

