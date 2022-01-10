10 января понедельник
СЕЙЧАС -7°С
Пробки 4/10
usd 74.29
eur 84.07
Тема дняГлавные расследования года
Все новости
Все новости

«Смертей от "омикрона" будет больше, чем от "дельты"». Иммунолог — о том, почему Россия перенесет новый штамм тяжелее Европы

Чего ждать нашей стране от новой волны ковида, которая уже началась

2 336
46Обсудить

Поделиться

О средствах защиты забывать нельзя

О средствах защиты забывать нельзя

Поделиться

Мы устали от коронавируса. Коронавирус от нас, похоже, не устал. Мы ему даже нравимся. Он всё время меняет обличья. Новый «омикрон»-штамм, по словам экспертов, только умножил заразность — по разным оценкам, от трех до пяти раз. К нему еще добавились, по догадкам ученых, более тяжелые, непоправимые последствия заболевания, чем от предыдущих вариантов ковида. Какие именно — неясно. Мало того, ученые заговорили о гибриде двух штаммов, «дельты» и «омикрона», — «дельтакроне».

О мутирующем коронавирусе мы поговорили с иммунологом Николаем Крючковым. Ученый сказал, когда, наконец, мы сможем взять под контроль опасное заболевание. А пока оно продолжает распространяться по стране.

Николай Александрович Крючков — иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова.

О национальных особенностях «омикрона»


Такие толпы в Европе на Новый год представить себе невозможно

Такие толпы в Европе на Новый год представить себе невозможно

Поделиться

Ваши слова о том, что «омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе, цитируют многие СМИ. В чем это будет выражаться конкретно? Почему «омикрон» опаснее именно для России?

— Я не сказал, что он будет протекать однозначно тяжелее. Я сказал, что есть все предпосылки для того, что в России он может пройти более тяжело, чем в Западной Европе; это связано с коллективным иммунитетом и вакцинацией. Мы видим, что в той же Британии уровень полной вакцинации — 70% (в России — чуть более 46%. — Прим. ред.). Там же привилось 90% пожилых людей, которым за шестьдесят лет. Большинство из них уже получили бустер — третью инъекцию вакцины. В России таких людей из групп риска привито около 40%. Из-за этого нам пока не стоит ожидать более легкого течения, чем в Британии.

— Потому что многие отказываются от прививки? Как бойкот вакцины сказывается на общей ситуации?

— Этот отказ от вакцины проявляется не столько даже в росте числа зараженных, сколько в случаях с тяжелым перенесением заболевания: в госпитализации и в смертях. За счет этой разницы и проявляются, с моей точки зрения, предпосылки к тому, что Россия перенесет «омикрон» не легче, чем Европа.

О патогенности «омикрона» и росте смертности


Сразу после новогодних каникул можно загреметь в больницу

Сразу после новогодних каникул можно загреметь в больницу

Поделиться

Сейчас многие говорят о том, что «омикрон» опаснее «дельты», потому что гораздо заразнее. И если при «дельте» тяжелее само течение болезни, то «омикрон» якобы может вызывать более тяжелые последствия. Это так?

— Нет, я бы так не сказал. Судя по всему, у «омикрона» в сравнении с «дельтой» линия менее патогенна — разница по риску госпитализации где-то в два раза, а по смертям — раза в три меньше по сравнению с «дельтой». Но это всего лишь часть картины. Вторая часть картины — это бОльшая заразность и способность вызывать прорывные инфекции у ранее вакцинированных и ранее переболевших. Заметно сниженная патогенность не будет компенсировать более высокую заразность. Поэтому в единицу времени будет заражаться большее количество людей, и, соответственно, из них будет госпитализироваться и умирать больше, чем было до «омикрона». С моей точки зрения, статистика по реальным смертям — реальным, а не которую будут показывать оперштабы в начале, — «омикрон»-волна будет не менее легкой, чем «дельта»-волна. Скорее всего, у нас будет больше смертей от «омикрона», чем от «дельты». Хотя вроде и летальность меньше, но заражаться будут больше.

В России это будет не сильно видно, потому что у нас есть проблема с выявлением зараженных. У нас не будет таких цифр, как в Британии, США — по миллиону человек в день. Я таких цифр даже близко не жду в России. И не только потому что у нас плотность населения меньше или коллективный иммунитет лучше, чем в США, — дело не в этом. Выявлять будут хуже. Значительно. Как всегда. По госпитализации они тоже будут держать до последнего, будут стараться не госпитализировать среднетяжелых больных вообще. Эта тактика будет отличаться от тактики Западной Европы и США. Там более серьезно госпитализируют. Единственное — у них людей недолго держат в больницах. У нас такого не будет. А вот по смертям… Летальность можно переклассифицировать. На самом деле, итог будет виден месяца через 1,5–2 после событий, когда мы увидим избыточную смертность.

О пользе ревакцинации


Много вакцины не бывает, считает иммунолог

Много вакцины не бывает, считает иммунолог

Поделиться

— А про США с их миллионом в день что скажете? Многие американцы вакцинировались и ревакцинацию прошли — получается, что толку от прививки нет совсем?

— Как это толку нет? Как нет толку, если у них соотношение умирающих к заразившимся несопоставимо с тем, что было зимой 2020–2021 года? В той же Британии во время «дельта»-волны была разница с зимой в 9 раз по летальности. Да, «омикрон» эффективно обходит ранее сформированный иммунитет. Обходит в плане заражения. Но в итоге благодаря вакцине большая часть заражений превращается в несмертельное заболевание, похожее на ОРВИ. При этом мы понимаем, что и вакцинация, и произведенная вовремя бустеризация дает очень — очень! — высокую защиту от развития тяжелого течения заболевания, от госпитализации, реанимации и смертей. Эта защита сохраняется и от «омикрона». Для вакцин наподобие российской она составляет где-то в пределах 80–85%. Поэтому, конечно, от вакцинации толк есть.

В Израиле, например, бустируют четвертый раз. Вы заметили, что повсюду сокращают срок (между возможностью ревакцинации. — Прим. ред.)? Не 6 месяцев, а где-то 5, где-то срок сократили до 3. Россия же не может справиться и с 6-месячным сроком. Я думаю, что нужно срочно принять решение, что желающим привиться от ковида после болезни нужно уменьшить срок до 3 месяцев для вакцинации. У нас к этому очень странный подход, очень неадекватный, с учетом нынешней ситуации. Мы знаем, что от симптоматического ковида очень сильно повышается защита, если вовремя ревакцинироваться. Но в России это пока невозможно.

При любых признаках ОРВИ нужно сразу делать <nobr class="_">ПЦР-тест</nobr>

При любых признаках ОРВИ нужно сразу делать ПЦР-тест

Поделиться

— У народа возникают сомнения, безопасно ли ставить такое количество уколов.

— С народом ничего не будет. Народ должен не заболеть. Сейчас просто ситуация такая, что нам нужно сдерживать пандемию и нарабатывать коллективный иммунитет. Лучше это делать за счет вакцинации. Когда определенным образом он будет выработан, — это скоро будет — в значительной степени мы под контроль возьмем эту пандемию. Это, скорее всего, случится в России к середине года. Многие путают, говорят, что пандемия уже вот-вот кончится. В 2022 году она не закончится, конечно, это полная ерунда. Но под контроль ее мы возьмем. Что это значит? Даже высокая заразность не будет приводить к высокому уровню смертности. Смертность будет подниматься, но не катастрофически. Это будет нечто среднее между сезонными ОРВИ и той же пандемией.

Чтобы этим управлять, нужно заниматься вакцинацией и ревакцинацией очень активно.

Никто не ставит задачу остановить «омикрон»: это невозможно. Зато возможно замедлить его распространение, дав возможность людям вакцинироваться. Времени мало, надо действовать сейчас и немедленно.

«Фуфломицины» против ковида


— Некоторые врачи скептически относятся к тому, что тем, кто болеет после вакцины, приносят противовирусные препараты, в том числе «Арбидол» с недоказанной эффективностью. Есть мнение, что это снижает эффективность действия вакцины. Правда или нет?

— Да нет, конечно. Мы здесь не об этом говорим, а о том, что ряд противовирусных препаратов не имеют доказанной эффективности лечения ковида. Здесь дело не в том, что они как-то на вакцину действуют, а в том, что они на течение заболевания не сильно-то и влияют. Обоснованные сомнения есть у многих специалистов, к числу которых я тоже отношусь. К сожалению, те же препараты, как «Авифавир», да и не только, доказанной эффективности против ковида не имеют. Вреда, впрочем, тоже никакого не наносят. Но это просто лишняя трата денег, лишняя «химия» — это тоже ни к чему. Другое дело, что в мире уже создали, например, «Паксловид», который в России пока что недоступен. Он сильно эффективен, и у людей с факторами риска он снижает шанс госпитализации и осложнений на 90%. Но в принципе, есть чем лечить. Главное — начинать лечение вовремя и следить за своим состоянием.

О новогодних гуляньях


Чем обернется массовое гулянье в столице, покажет время

Чем обернется массовое гулянье в столице, покажет время

Поделиться

— Мы видели толпы людей в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах во время новогодних гуляний. Как зимние каникулы скажутся на росте числе заболевших? Уже сейчас Роспотребнадзор заявляет, что рост начался.

— Если мы говорим о результирующем векторе, то, судя по предыдущим периодам, думаю, что новогодние каникулы будут иметь умеренный противоэпидемиологический эффект. Понятное дело, что часть людей, которые вот так погуляют, тесно пообщаются в закрытых помещениях, безусловно, заразится и будет способствовать распространению «омикрона». Но так как ученики — на каникулах, студенты — тоже, люди не ходят на работу, то, собственно, в час пик меньше народу, и транспорт вполне разгружен. Холодная погода тоже негативно влияет на передачу вируса. Эти факторы способствуют умеренному противоэпидемиологическому эффекту, но это не отменяет заражений. Те, кто поедет на популярные курорты, кто погуляет в тесных помещениях, позаражаются. Действие этого противоэпидемиологического эффекта закончится, как только закончится новогодний период. Через неделю после этого должен начаться заметный рост заболеваемости.

Чем болеют россияне, кроме ковида


Россияне болеют целыми семьями

Россияне болеют целыми семьями

Поделиться

— Люди болеют целыми семьями, все симптомы ковида, но ПЦР отрицательный. Что еще за зараза гуляет по стране?

— Да полно зараз, сейчас ОРВИ-то много. Из-за того, что в России все давно расслабились, пошла активная циркуляция других ОРВИ, в том числе и гриппа. Пошла гораздо активнее, чем в прошлом сезоне. С учетом особой опасности ковида в любом подобном проявлении следует подозревать коронавирус. В случае таких симптомов нужно сразу делать ПЦР и хотя бы экспресс-тест на коронавирусные антитела. И только в случае отрицательного результата можно говорить о других ОРВИ. До результата — думать только о ковиде.

О медицинских масках и пофигизме


— Как вы думаете, какие меры безопасности могли бы быть самыми эффективными, не беря во внимание чисто русский пофигизм?

— Это стандартные противоэпидемиологические меры, о которых я говорю уже года два. Они не поменялись, они хорошо работают не только против ковида, но и против других ОРВИ. Это маски, их необходимость смены раз в 3–4 часа в случае отсутствия выделений. В закрытых помещениях, в транспорте, не на улице. Санитайзеры, физическое дистанцирование не менее трех метров. Не нужно ездить в час пик в общественном транспорте, по возможности не ходить очно на работу и на учебу. Не для всех это возможно, но по возможности надо. Очень важно предусмотрительно относиться к контактам с вашими пожилыми близкими и больными близкими. Ну и к контактам с больными ковидом, чтобы самим не заразиться. Это очень важно. Более того, стараться не ездить в туристические поездки, особенно в места скопления людей. Если бы у нас эти рекомендации выполнялись, от них был бы эффект, как в Китае и Европе.

— А вот вы сказали, что маски на улице носить не нужно. А если, например, человек оказался в толпе, на тех же новогодних гуляньях? Всё равно не надевать?

— Дело в том, что когда вы зимой надеваете маску на улице, у вас срок эффективности маски резко снижается. За счет того, что низкие температуры, на маске откладывается конденсат, она быстро отсыревает, выделения из носа также способствуют снижению срока годности. Если вы оказались в толпе, то лучше надеть маску на это время. Но как только вы выйдете из толпы, в течение часа вы должны ее сменить. Не надо ходить в отсыревшей маске — это бесполезно. Я, кстати, надеваю маску на улице. Но прослужит вам она недолго. Полчаса-час — максимум, и ее нужно сменить.

О коллективном иммунитете


— Голикова сказала, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%. Насколько такой уровень поможет в борьбе с коронавирусом?

— Во-первых, это оценочное суждение. Неточный расчет. Нельзя просто суммировать количество вакцинированных и переболевших — так не делается. У нас есть поддельные сертификаты о вакцинации, у нас есть люди, которые давно вакцинировались. Если человек не вакцинируется больше полугода, то он теряет иммунитет. В коллективный иммунитет его уже нельзя включать. Иммунитет вообще немного более сложная вещь, чем об этом говорят в СМИ. «Есть цифра, мы к ней стремимся» — так это не работает, к сожалению. Смысл в следующем: расчетное значение у них где-то на уровне 60%. Я думаю, что с учетом «омикрон»-линии, его нужно пересчитать — оно максимум(!) 50%, а не 62. По моему мнению, оно еще меньше. Надо 85%. Конечно, это сильно лучше для тех, кто имеет иммунитет, чем 0, потому что эти люди, особенно люди с факторами риска, которые защищены в этот период, гораздо менее подвержены этой инфекции. Но этого недостаточно, чтобы пандемическое заболевание перешло в сезонное. С точки зрения защиты популяции и ее устойчивости это уже неплохо. Другое дело 62% — значение переоцененное.

СЮЖЕТ

Всё о коронавирусе и карантинеВсё о коронавирусе и карантине

Вот так. Коронавирус решил брать не «качеством», а «количеством». Несмотря на сниженную патогенность и летальность, в разы увеличилась заразность, что тоже ничего хорошего не сулит. До победы над заразой еще далеко.

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК4
  • СМЕХ1
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

рост смертностимутация коронавирусаштамм «дельта»«омикрон»штамм «омикрон»штамм «дельтакрон»
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter