«Смертей от "омикрона" будет больше, чем от "дельты"». Иммунолог — о том, почему Россия перенесет новый штамм тяжелее Европы

Мы устали от коронавируса. Коронавирус от нас, похоже, не устал. Мы ему даже нравимся. Он всё время меняет обличья. Новый «омикрон»-штамм, по словам экспертов, только умножил заразность — по разным оценкам, от трех до пяти раз. К нему еще добавились, по догадкам ученых, более тяжелые, непоправимые последствия заболевания, чем от предыдущих вариантов ковида. Какие именно — неясно. Мало того, ученые заговорили о гибриде двух штаммов, «дельты» и «омикрона», — «дельтакроне».
О мутирующем коронавирусе мы поговорили с иммунологом Николаем Крючковым. Ученый сказал, когда, наконец, мы сможем взять под контроль опасное заболевание. А пока оно продолжает распространяться по стране.
Николай Александрович Крючков — иммунолог, кандидат медицинских наук, генеральный директор Первого московского государственного медицинского университета им. Сеченова.
О национальных особенностях «омикрона»
— Ваши слова о том, что «омикрон» в России будет протекать тяжелее, чем в Европе, цитируют многие СМИ. В чем это будет выражаться конкретно? Почему «омикрон» опаснее именно для России?
— Я не сказал, что он будет протекать однозначно тяжелее. Я сказал, что есть все предпосылки для того, что в России он может пройти более тяжело, чем в Западной Европе; это связано с коллективным иммунитетом и вакцинацией. Мы видим, что в той же Британии уровень полной вакцинации — 70% (в России — чуть более 46%. — Прим. ред.). Там же привилось 90% пожилых людей, которым за шестьдесят лет. Большинство из них уже получили бустер — третью инъекцию вакцины. В России таких людей из групп риска привито около 40%. Из-за этого нам пока не стоит ожидать более легкого течения, чем в Британии.
— Потому что многие отказываются от прививки? Как бойкот вакцины сказывается на общей ситуации?
— Этот отказ от вакцины проявляется не столько даже в росте числа зараженных, сколько в случаях с тяжелым перенесением заболевания: в госпитализации и в смертях. За счет этой разницы и проявляются, с моей точки зрения, предпосылки к тому, что Россия перенесет «омикрон» не легче, чем Европа.
О патогенности «омикрона» и росте смертности
— Сейчас многие говорят о том, что «омикрон» опаснее «дельты», потому что гораздо заразнее. И если при «дельте» тяжелее само течение болезни, то «омикрон» якобы может вызывать более тяжелые последствия. Это так?
— Нет, я бы так не сказал. Судя по всему, у «омикрона» в сравнении с «дельтой» линия менее патогенна — разница по риску госпитализации где-то в два раза, а по смертям — раза в три меньше по сравнению с «дельтой». Но это всего лишь часть картины. Вторая часть картины — это бОльшая заразность и способность вызывать прорывные инфекции у ранее вакцинированных и ранее переболевших. Заметно сниженная патогенность не будет компенсировать более высокую заразность. Поэтому в единицу времени будет заражаться большее количество людей, и, соответственно, из них будет госпитализироваться и умирать больше, чем было до «омикрона». С моей точки зрения, статистика по реальным смертям — реальным, а не которую будут показывать оперштабы в начале, — «омикрон»-волна будет не менее легкой, чем «дельта»-волна. Скорее всего, у нас будет больше смертей от «омикрона», чем от «дельты». Хотя вроде и летальность меньше, но заражаться будут больше.
В России это будет не сильно видно, потому что у нас есть проблема с выявлением зараженных. У нас не будет таких цифр, как в Британии, США — по миллиону человек в день. Я таких цифр даже близко не жду в России. И не только потому что у нас плотность населения меньше или коллективный иммунитет лучше, чем в США, — дело не в этом. Выявлять будут хуже. Значительно. Как всегда. По госпитализации они тоже будут держать до последнего, будут стараться не госпитализировать среднетяжелых больных вообще. Эта тактика будет отличаться от тактики Западной Европы и США. Там более серьезно госпитализируют. Единственное — у них людей недолго держат в больницах. У нас такого не будет. А вот по смертям… Летальность можно переклассифицировать. На самом деле, итог будет виден месяца через 1,5–2 после событий, когда мы увидим избыточную смертность.
О пользе ревакцинации
— А про США с их миллионом в день что скажете? Многие американцы вакцинировались и ревакцинацию прошли — получается, что толку от прививки нет совсем?
— Как это толку нет? Как нет толку, если у них соотношение умирающих к заразившимся несопоставимо с тем, что было зимой 2020–2021 года? В той же Британии во время «дельта»-волны была разница с зимой в 9 раз по летальности. Да, «омикрон» эффективно обходит ранее сформированный иммунитет. Обходит в плане заражения. Но в итоге благодаря вакцине большая часть заражений превращается в несмертельное заболевание, похожее на ОРВИ. При этом мы понимаем, что и вакцинация, и произведенная вовремя бустеризация дает очень — очень! — высокую защиту от развития тяжелого течения заболевания, от госпитализации, реанимации и смертей. Эта защита сохраняется и от «омикрона». Для вакцин наподобие российской она составляет где-то в пределах 80–85%. Поэтому, конечно, от вакцинации толк есть.
В Израиле, например, бустируют четвертый раз. Вы заметили, что повсюду сокращают срок (между возможностью ревакцинации. — Прим. ред.)? Не 6 месяцев, а где-то 5, где-то срок сократили до 3. Россия же не может справиться и с
— У народа возникают сомнения, безопасно ли ставить такое количество уколов.
— С народом ничего не будет. Народ должен не заболеть. Сейчас просто ситуация такая, что нам нужно сдерживать пандемию и нарабатывать коллективный иммунитет. Лучше это делать за счет вакцинации. Когда определенным образом он будет выработан, — это скоро будет — в значительной степени мы под контроль возьмем эту пандемию. Это, скорее всего, случится в России к середине года. Многие путают, говорят, что пандемия уже вот-вот кончится. В 2022 году она не закончится, конечно, это полная ерунда. Но под контроль ее мы возьмем. Что это значит? Даже высокая заразность не будет приводить к высокому уровню смертности. Смертность будет подниматься, но не катастрофически. Это будет нечто среднее между сезонными ОРВИ и той же пандемией.
Чтобы этим управлять, нужно заниматься вакцинацией и ревакцинацией очень активно.
Никто не ставит задачу остановить «омикрон»: это невозможно. Зато возможно замедлить его распространение, дав возможность людям вакцинироваться. Времени мало, надо действовать сейчас и немедленно.
«Фуфломицины» против ковида
— Некоторые врачи скептически относятся к тому, что тем, кто болеет после вакцины, приносят противовирусные препараты, в том числе «Арбидол» с недоказанной эффективностью. Есть мнение, что это снижает эффективность действия вакцины. Правда или нет?
— Да нет, конечно. Мы здесь не об этом говорим, а о том, что ряд противовирусных препаратов не имеют доказанной эффективности лечения ковида. Здесь дело не в том, что они как-то на вакцину действуют, а в том, что они на течение заболевания не сильно-то и влияют. Обоснованные сомнения есть у многих специалистов, к числу которых я тоже отношусь. К сожалению, те же препараты, как «Авифавир», да и не только, доказанной эффективности против ковида не имеют. Вреда, впрочем, тоже никакого не наносят. Но это просто лишняя трата денег, лишняя «химия» — это тоже ни к чему. Другое дело, что в мире уже создали, например, «Паксловид», который в России пока что недоступен. Он сильно эффективен, и у людей с факторами риска он снижает шанс госпитализации и осложнений на 90%. Но в принципе, есть чем лечить. Главное — начинать лечение вовремя и следить за своим состоянием.
О новогодних гуляньях
— Мы видели толпы людей в Москве, Санкт-Петербурге, других крупных городах во время новогодних гуляний. Как зимние каникулы скажутся на росте числе заболевших? Уже сейчас Роспотребнадзор заявляет, что рост начался.
— Если мы говорим о результирующем векторе, то, судя по предыдущим периодам, думаю, что новогодние каникулы будут иметь умеренный противоэпидемиологический эффект. Понятное дело, что часть людей, которые вот так погуляют, тесно пообщаются в закрытых помещениях, безусловно, заразится и будет способствовать распространению «омикрона». Но так как ученики — на каникулах, студенты — тоже, люди не ходят на работу, то, собственно, в час пик меньше народу, и транспорт вполне разгружен. Холодная погода тоже негативно влияет на передачу вируса. Эти факторы способствуют умеренному противоэпидемиологическому эффекту, но это не отменяет заражений. Те, кто поедет на популярные курорты, кто погуляет в тесных помещениях, позаражаются. Действие этого противоэпидемиологического эффекта закончится, как только закончится новогодний период. Через неделю после этого должен начаться заметный рост заболеваемости.
Чем болеют россияне, кроме ковида
— Люди болеют целыми семьями, все симптомы ковида, но ПЦР отрицательный. Что еще за зараза гуляет по стране?
— Да полно зараз, сейчас ОРВИ-то много. Из-за того, что в России все давно расслабились, пошла активная циркуляция других ОРВИ, в том числе и гриппа. Пошла гораздо активнее, чем в прошлом сезоне. С учетом особой опасности ковида в любом подобном проявлении следует подозревать коронавирус. В случае таких симптомов нужно сразу делать ПЦР и хотя бы экспресс-тест на коронавирусные антитела. И только в случае отрицательного результата можно говорить о других ОРВИ. До результата — думать только о ковиде.
О медицинских масках и пофигизме
— Как вы думаете, какие меры безопасности могли бы быть самыми эффективными, не беря во внимание чисто русский пофигизм?
— Это стандартные противоэпидемиологические меры, о которых я говорю уже года два. Они не поменялись, они хорошо работают не только против ковида, но и против других ОРВИ. Это маски, их необходимость смены раз в 3–4 часа в случае отсутствия выделений. В закрытых помещениях, в транспорте, не на улице. Санитайзеры, физическое дистанцирование не менее трех метров. Не нужно ездить в час пик в общественном транспорте, по возможности не ходить очно на работу и на учебу. Не для всех это возможно, но по возможности надо. Очень важно предусмотрительно относиться к контактам с вашими пожилыми близкими и больными близкими. Ну и к контактам с больными ковидом, чтобы самим не заразиться. Это очень важно. Более того, стараться не ездить в туристические поездки, особенно в места скопления людей. Если бы у нас эти рекомендации выполнялись, от них был бы эффект, как в Китае и Европе.
— А вот вы сказали, что маски на улице носить не нужно. А если, например, человек оказался в толпе, на тех же новогодних гуляньях? Всё равно не надевать?
— Дело в том, что когда вы зимой надеваете маску на улице, у вас срок эффективности маски резко снижается. За счет того, что низкие температуры, на маске откладывается конденсат, она быстро отсыревает, выделения из носа также способствуют снижению срока годности. Если вы оказались в толпе, то лучше надеть маску на это время. Но как только вы выйдете из толпы, в течение часа вы должны ее сменить. Не надо ходить в отсыревшей маске — это бесполезно. Я, кстати, надеваю маску на улице. Но прослужит вам она недолго. Полчаса-час — максимум, и ее нужно сменить.
О коллективном иммунитете
— Голикова сказала, что уровень коллективного иммунитета в России составляет 62,6%. Насколько такой уровень поможет в борьбе с коронавирусом?
— Во-первых, это оценочное суждение. Неточный расчет. Нельзя просто суммировать количество вакцинированных и переболевших — так не делается. У нас есть поддельные сертификаты о вакцинации, у нас есть люди, которые давно вакцинировались. Если человек не вакцинируется больше полугода, то он теряет иммунитет. В коллективный иммунитет его уже нельзя включать. Иммунитет вообще немного более сложная вещь, чем об этом говорят в СМИ. «Есть цифра, мы к ней стремимся» — так это не работает, к сожалению. Смысл в следующем: расчетное значение у них где-то на уровне 60%. Я думаю, что с учетом «омикрон»-линии, его нужно пересчитать — оно максимум(!) 50%, а не 62. По моему мнению, оно еще меньше. Надо 85%. Конечно, это сильно лучше для тех, кто имеет иммунитет, чем 0, потому что эти люди, особенно люди с факторами риска, которые защищены в этот период, гораздо менее подвержены этой инфекции. Но этого недостаточно, чтобы пандемическое заболевание перешло в сезонное. С точки зрения защиты популяции и ее устойчивости это уже неплохо. Другое дело 62% — значение переоцененное.
Вот так. Коронавирус решил брать не «качеством», а «количеством». Несмотря на сниженную патогенность и летальность, в разы увеличилась заразность, что тоже ничего хорошего не сулит. До победы над заразой еще далеко.