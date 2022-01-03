От ковида в Новосибирской области скончались 14 человек — самому молодому было 43 года

В Новосибирской области коронавирус обнаружили у 293 человек, скончались 14 пациентов. Об этом говорится в сообщении оперштаба за 3 января .



— По данным оперативного штаба на утро 3 января в регионе зарегистрировано 95 578 случаев коронавируса, 293 за сутки, в том числе у 10 958 детей. 65 769 пациентов полностью выздоровели 318 за сутки. Скончались еще четырнадцать пациентов: мужчины в возрасте 43 года, 59 лет, 67 лет, 73 года, 75 лет, 76 лет, 79 лет, 79 лет, 82 года и женщины в возрасте 69 лет, 80 лет, 80 лет, 81 год, 83 года, — рассказал оперативный штаб по коронавирусу в Новосибирской области.