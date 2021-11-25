Японское чудо — меньше ста заболевших в день. Врачи и ученые — о том, как реально победить коронавирус

Японские ученые из Национального института генетики и Университета Ниигаты заявили, что «дельта»-штамм COVID-19 перестал размножаться из-за чрезмерного количества мутаций и началась естественная самоликвидация вируса. Так ученые объясняют резкий спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в стране: в конце августа японцы выявляли по двадцать тысяч больных ежедневно, а сейчас новые случаи не превышают и ста человек в день при населении сопоставимым с нашим. Между тем в Стране восходящего солнца привито 76% населения, в то время как у нас — едва дотягивает до 37%, и такого большого спада по заболевшим и умершим не наблюдается.
Наши ученые не сошлись в едином мнении по этому поводу. Например, Анатолий Альтштейн, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета сказал, что самоликвидация вируса маловероятна, но «груз мутаций, которые вирус испытывает при многократном попадании в организм человека, конечно, способен снижать его инфекционные возможности». То есть, когда мутаций вируса становится слишком много, его заразность слабеет. В Японии вирусология и молекулярная генетика хорошо развита, поэтому профессор склонен доверять гипотезе, выдвинутой японскими учеными.
Мы поговорили с доктором медицинских наук, врачом-иммунологом, специалистом по особо опасным инфекциям Владиславом Жемчуговым. Он сказал, что есть несколько вариантов того, как коронавирус будет развиваться, и самоликвидация — один из них, поэтому в заявлении японских ученых нет ничего удивительного.
— Есть три сценария дальнейшего развития коронавируса, — уверен Владислав Жемчугов. — Первый вариант — произойдут новые мутации, и тогда вакцины перестанут действовать. Получится новый вирус, подобный гриппу. Второй вариант — коронавирус может найти нового хозяина — какое-нибудь животное, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Коронавирус не будет это животное убивать, а иммунитет хозяина не будет вирус окончательно губить. Сформируется новая природно-очаговая инфекция. И третий вариант — коронавирус самоликвидируется и исчезнет, как это было с MERS (ближневосточный респираторный синдром) в 2009 году и SARS (тяжелый острый респираторный синдром) в 2004-м. Это два предыдущих штамма коронавируса, почему бы и нынешнему штамму не исчезнуть? Я с этим согласен, это был бы лучший сценарий для всех.
Врач, эксперт лабораторной диагностики Александр Соловьев утверждает, что не стоит надеяться на чудо. Помимо «дельты» есть еще штаммы вируса, которые опасны не меньше.
— Эта гипотеза, наверное, очень приятна для слуха, но она не про реальную обстановку в мире. «Дельта» всё равно продолжает распространяться в Японии, из «дельты» пробиваются ее субварианты, и в этом отношении ситуация в Японии ничем не отличается от аналогичной ситуации в США, Великобритании и в Европейских странах. Это единообразный продолжающийся процесс эволюции, при котором такая гипотеза представляется практически невозможной. Даже если образуется вариант коронавируса с какими-нибудь ослабляющими мутациями, то он просто не выживет в конкуренции с более агрессивными штаммами, которые распространяются более активно. До этого появлялись варианты с более ослабленными свойствами, и они не способны передаться больше, чем нескольким людям.
В странах северного полушария распространяются субварианты «дельты», которые еще даже не получили собственного названия. Наблюдение за ними не подтвердило ухудшение способности к размножению по сравнению с «дельтой». В то же время в южных странах происходит конкурентное распространение других штаммов, в частности «мю»-штамм.
— Процесс эволюционного развития коронавируса не останавливается. Поэтому мы всё еще находимся в ситуации неопределенности, в том числе связанной с появлением новых вариантов коронавируса. Очень большое несдерживаемое распространение происходит в очень многих странах, и это всегда создает предпосылки для развития новых вариантов вируса. Надеяться на чудо, к сожалению, не стоит.
Владимир Болибок — врач, аллерголог, иммунолог — считает, что японцы победили коронавирус только благодаря общему иммунитету и соблюдению антиковидных мер.
— Самоликвидация коронавируса просто невозможна. Скорее всего, ситуация в Японии связана с общим иммунитетом. Привитые и переболевшие создали достаточно высокую иммунную прослойку — свыше 90 процентов. Еще играет роль дисциплинированность японцев, которые соблюдают все противокоронавирусные меры, поэтому они выходят из пандемии. Они выкладывают по сегментированию в общую базу данных, там у них как и была «дельта», так и осталась. Он стал гораздо менее распространяться из-за общего иммунитета.
В общем рецепт один — вакцинироваться и соблюдать меры безопасности. Чудес не бывает, а человечество пока не придумало других способов защититься от заразы. И Япония тому пример.