Японское чудо — меньше ста заболевших в день. Врачи и ученые — о том, как реально победить коронавирус

Наши ученые не сошлись в едином мнении по этому поводу. Например, Анатолий Альтштейн, профессор кафедры инфектологии и вирусологии Института профессионального образования Сеченовского университета сказал, что самоликвидация вируса маловероятна, но «груз мутаций, которые вирус испытывает при многократном попадании в организм человека, конечно, способен снижать его инфекционные возможности». То есть, когда мутаций вируса становится слишком много, его заразность слабеет. В Японии вирусология и молекулярная генетика хорошо развита, поэтому профессор склонен доверять гипотезе, выдвинутой японскими учеными.



Мы поговорили с доктором медицинских наук, врачом-иммунологом, специалистом по особо опасным инфекциям Владиславом Жемчуговым. Он сказал, что есть несколько вариантов того, как коронавирус будет развиваться, и самоликвидация — один из них, поэтому в заявлении японских ученых нет ничего удивительного.



— Есть три сценария дальнейшего развития коронавируса, — уверен Владислав Жемчугов. — Первый вариант — произойдут новые мутации, и тогда вакцины перестанут действовать. Получится новый вирус, подобный гриппу. Второй вариант — коронавирус может найти нового хозяина — какое-нибудь животное, с которым будет достигнут «иммунный консенсус». Коронавирус не будет это животное убивать, а иммунитет хозяина не будет вирус окончательно губить. Сформируется новая природно-очаговая инфекция. И третий вариант — коронавирус самоликвидируется и исчезнет, как это было с MERS (ближневосточный респираторный синдром) в 2009 году и SARS (тяжелый острый респираторный синдром) в 2004-м. Это два предыдущих штамма коронавируса, почему бы и нынешнему штамму не исчезнуть? Я с этим согласен, это был бы лучший сценарий для всех.

