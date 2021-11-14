«Скорая помощь вас обратно не повезет»: массажист дважды переболел ковидом и пожалел, что не успел вакцинироваться

Массажист из Новосибирска рассказал, как дважды переболел коронавирусом
Массажист новосибирской поликлиники
Сразу хочу предупредить читателей: то, о чем я пишу, является лишь моим личным опытом, который, возможно, поможет кому-то принять свое собственное взвешенное решение, как защитить себя и свою семью в четвертую волну эпидемии.
Впервые мы всей семьёй заболели ковидом, по-видимому, в ноябре 2020 года, во вторую волну. Несмотря на отрицательные ПЦР, симптомы и лечение, которое мы получали, соответствовали клиническому течению новой инфекции. Перенесли довольно легко, температура примерно месяц поднималась до уровня около тридцати семи, периодически чередуясь с нормальной. Респираторные симптомы были только у меня и старшего сына, обоняние не пропадало вообще, но последствия болезни в виде слабости и снижения работоспособности ощущались ещё несколько месяцев после выздоровления.
Поликлиника тем временем буквально захлебывалась от потока больных, врачи один за другим уходили на больничный, многие кабинеты пустовали и, записавшись на повторный прием к одному врачу, пациентам часто приходилось идти к другому, потому что первый уже заболел. Тем не менее течение болезни в нашей семье было вполне сносно и не соответствовало моим изначальным опасениям.
Возможно, именно это определило мое довольно прохладное отношение к вакцинации. Я полагал, что поскольку в первый раз всё обошлось, то и в следующий раз течение болезни будет лёгким. Кроме того, не было уверенности в качестве отечественных вакцин, не прошедших полного многолетнего цикла клинических испытаний, а то, как настойчиво их продвигали в учреждениях, по моим впечатлениям, свидетельствовало скорее не о заботе о гражданах, но о желании чиновников от Минздрава заработать очередные «галочки». Кроме того, одна из коллег, согласившихся вакцинироваться, перенесла прививку достаточно тяжело, с ознобом, ломкой и температурой в течение нескольких дней, а другая заболела ковидом всего через пару недель после вакцинации. Всё это не добавляло решимости прививаться, и так я тянул до осени 2021 года.
По иронии судьбы, второй раз я заболел уже в тот момент, когда все-таки наконец созрело решение поставить прививку. Но не успел. 14 октября поднялась температура, мучил кашель и расстройство ЖКТ, что характерно для штамма дельта. Через сутки температура была уже под тридцать девять, я стучал зубами от озноба, меня рвало и ломало. Стали ощущаться хрипы в лёгких, мне стало трудно дышать лёжа. На третий или четвертый день полностью перестал чувствовать запахи, вкусовые ощущения тоже изменились: стал резче ощущать горечь. Параллельно один за другим стали заболевать и остальные члены семьи, температура у всех постоянно держалась близко к 38, и кашель был тоже у всех. На пятый день позвонили из поликлиники и сообщили, что мазок на ковид у меня положительный. Вечером этого же дня почувствовал себя совсем нехорошо, пульсоксиметр путался в показаниях, нарастала странная эйфория, было ощущение, что могу потерять сознание, поэтому принял решение вызвать скорую помощь.
Прибывшая внимательная, вежливая доктор «скорой» выслушала мои легкие, записала кардиограмму и предложила госпитализацию. Как она объяснила, пациентов с подтвержденным ковидом госпитализируют сейчас в
В приемный покой пашинской больницы мы прибыли уже глубокой ночью. Неопрятный кабинет с облезлой краской на потолке никак не вязался с названием ковидного госпиталя. Хмурый доктор сказал, что они госпитализируют только с сатурацией ниже 95 (у меня на момент приезда пульсоксиметр показал выше), и рентген мне сейчас никто делать не будет. Короче, я был отправлен домой под амбулаторное наблюдение с назначением стандартной схемы антиковидного лечения. Так что если вы заболеете, вам станет плохо и «скорая» предложит госпитализацию, хорошенько взвесьте свои шансы, чтобы не возвращаться на такси из тьмутаракани глубокой ночью. Скорая помощь вас обратно не повезет.
Через день пришел дежурный доктор из поликлиники, выслушал мои легкие и предложил пройти бесплатное КТ. По его словам, государство выделило определенные квоты на томографию лёгких у пациентов с подозрением на ковидную пневмонию. Кроме того, доктор оставил мне набор бесплатных лекарств: 1 стандарт антивирусного средства, два стандарта антибиотика, стандарт антикоагулянта, десять таблеток парацетамола и назальные капли. Кроме того, доктор сказал, что периодически мне будут звонить из поликлиники, чтобы уточнить мое самочувствие, и периодически будет приходить медсестра, чтобы брать повторный мазок на ПЦР.
Бесплатную томографию по направлению поликлиники мне сделали в МИБС на ул. Бориса Богаткова, 109. Это современный частный центр, у которого есть договоренность с государством о приеме пациентов муниципальных лечебных учреждений. Пациентов с ковидом там принимают с отдельного входа, где всё затянуто пленкой, как во время ремонта. Персонал одет как полагается, в костюмы защиты, очки и маски с респираторами, для прохождения процедуры необходимо направление поликлиники, паспорт, полис и СНИЛС. Вся процедура вместе с оформлением бумаг занимает минут двадцать. На выходе вы получаете пакет с заключением и компакт-диском, на котором записан снимок.
Томограмма показала поражение легких 15–20%, что соответствовало первой степени тяжести. С этим заключением я вернулся домой и продолжил лечение. Тем временем у супруги и у младшего сына ковид тоже подтвердился, а вот у старшего сына тест пришел отрицательный, несмотря на то, что мы живём в одном пространстве и клинические проявления болезни были у всех одинаковыми. Этот удивительный парадокс я ничем, кроме странностей официальной отчетности, объяснить не могу.
Нам удалось добиться направления на бесплатное КТ и для супруги, доктор принес ей тот же набор бесплатных лекарств. А вот для детей, как объяснила нам пришедшая врач детского отделения, специфические препараты от ковида не предусмотрены, поэтому была назначена традиционная схема как при ОРВИ с бронхолегочным компонентом.
Мы продолжали лечиться на дому, периодически к нам приходила медсестра брать повторные мазки и звонили из поликлиники, чтобы справиться о самочувствии. Я очень благодарен специалистам поликлиники за внимание и поддержку и должен признать, что как пациент был приятно удивлен уровнем обслуживания. Надеюсь, что и все остальные пациенты 2
Тем не менее, не могу согласиться с некоторыми организационными моментами.
Так, мы столкнулись с проблемой для старшего сына. Если ребенок переболел, но с начала болезни имел отрицательный тест, он считается не переболевшим, но контактным и не может посещать занятия до тех пор, пока хоть у одного из членов его семьи ПЦР положительный. А второй ребенок из той же семьи, у которого первый тест положительный, а второй отрицательный, считается переболевшим и безопасным для окружающих.
Кроме того, лицам с положительным ПЦР не делают клинических анализов, пока мазок не станет отрицательным. Я считаю эту практику неправильной, потому что такие вопросы, как повторное назначение антибиотиков должно, на мой взгляд, основываться на показаниях клинического анализа крови. Также хорошо бы периодически проверять кровь на свертываемость, раз уж назначены антикоагулянты. Кроме того, у пациентов, принимающих гормональные препараты могут возникнуть осложнения с углеводным обменом, поэтому периодический мониторинг сахара крови тоже считаю необходимым.
В целом, считаю, что в этот раз нам тоже повезло, всё могло закончиться гораздо хуже. Тем не менее легкие придется восстанавливать, и я понимаю, что из-за фиброза на 100% восстановить их уже не получится. Повторять этот опыт у меня совершенно нет желания, поэтому теперь намерен прививаться: со всеми оговорками, есть надежда, что в этом случае течение следующей болезни не будет таким тяжелым. Но это мой персональный выбор.
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