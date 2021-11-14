«Скорая помощь вас обратно не повезет»: массажист дважды переболел ковидом и пожалел, что не успел вакцинироваться

Впервые мы всей семьёй заболели ковидом, по-видимому, в ноябре 2020 года, во вторую волну. Несмотря на отрицательные ПЦР, симптомы и лечение, которое мы получали, соответствовали клиническому течению новой инфекции. Перенесли довольно легко, температура примерно месяц поднималась до уровня около тридцати семи, периодически чередуясь с нормальной. Респираторные симптомы были только у меня и старшего сына, обоняние не пропадало вообще, но последствия болезни в виде слабости и снижения работоспособности ощущались ещё несколько месяцев после выздоровления.

Поликлиника тем временем буквально захлебывалась от потока больных, врачи один за другим уходили на больничный, многие кабинеты пустовали и, записавшись на повторный прием к одному врачу, пациентам часто приходилось идти к другому, потому что первый уже заболел. Тем не менее течение болезни в нашей семье было вполне сносно и не соответствовало моим изначальным опасениям.



Возможно, именно это определило мое довольно прохладное отношение к вакцинации. Я полагал, что поскольку в первый раз всё обошлось, то и в следующий раз течение болезни будет лёгким. Кроме того, не было уверенности в качестве отечественных вакцин, не прошедших полного многолетнего цикла клинических испытаний, а то, как настойчиво их продвигали в учреждениях, по моим впечатлениям, свидетельствовало скорее не о заботе о гражданах, но о желании чиновников от Минздрава заработать очередные «галочки». Кроме того, одна из коллег, согласившихся вакцинироваться, перенесла прививку достаточно тяжело, с ознобом, ломкой и температурой в течение нескольких дней, а другая заболела ковидом всего через пару недель после вакцинации. Всё это не добавляло решимости прививаться, и так я тянул до осени 2021 года.

