«Могу потерять ребенка»: сибирячке с диабетом отказали в бесплатных расходниках к инсулиновой помпе

— У меня есть такая особенность, я не чувствую, когда низкий сахар в крови. Даже показатель в 2 ммоль/л (при норме для человека в 4–5) — я его не чувствую. В итоге всё может легко закончиться гипогликемической комой, которая может закончиться не только потерей ребенка, но и смертью. Низкий сахар очень плохо влияют на мое здоровье и здоровье ребенка. И высокий сахар тоже может повредить. Поэтому нужен постоянный контроль, — объяснила девушка.

Инсулиновую помпу бесплатно поставили ей в 2012 году. Но оказалось, что сенсор, который непрерывно контролирует уровень сахара в крови, выдавать бесплатно не будут. Его нет в перечне № 3053-р , в котором перечислены все медицинские изделия и препараты, выдаваемые бесплатно людям, в том числе и с диабетом. Таких сенсоров нужно в месяц 4–5. Каждый может работать 6–7 дней. Без сенсора инсулиновая помпа выполняет лишь часть функций.

— Помпа продолжает подавать инсулин, как запрограммировано. То есть не меняет дозу и не приостанавливает подачу лекарства. Один сенсор стоит около 3,5–5 тысяч рублей. В месяц выходит около 12–15 тысяч рублей. Сумма приличная. У меня месяц не было возможности купить их, приходилось по 20 раз на дню колоть пальцы для измерения сахара. Ночью делать это проблематично. А у меня как раз ночью происходит гипогликемия — сахар падает. Уже за последнее время два или три раза ночью меня будил муж. Когда понижается сахар, я начинаю потеть и разговаривать во сне. Если ничего не сделать, я могу умереть во сне. Могу потерять ребенка. Муж начал будить, увидел, что я не просыпаюсь. У меня было дома лекарство, которое быстро повышает сахар, он его мне ввел, — рассказала Гульнара.