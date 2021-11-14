«Могу потерять ребенка»: сибирячке с диабетом отказали в бесплатных расходниках к инсулиновой помпе

Сибирячке с диабетом отказали в бесплатных сенсорах к инсулиновой помпе
Беременной жительнице Бердска, страдающей от диабета, отказались выдавать бесплатно сенсоры к инсулиновой помпе, которые измеряют уровень сахара в крови. Гульнара Гасанова один раз уже пережила выкидыш и боится, что без помощи в этот раз тоже может потерять ребенка. Суд встал на сторону Минздрава НСО и больницы и отказал в требованиях женщине. Корреспондент НГС изучила его решение.
«Могу умереть во сне»
Гульнара Гасанова узнала, что больна диабетом первого типа, в 11 лет. С диагнозом девушка живет уже 21 год. За это время у нее случился один выкидыш, а чуть позже она потеряла ребенка при родах. Девушка боится, что из-за постоянно скачущих сахаров сейчас беременность пройдет не так гладко, как хочется, а малыш может родиться нездоровым.
— У меня есть такая особенность, я не чувствую, когда низкий сахар в крови. Даже показатель в 2 ммоль/л (при норме для человека в 4–5) — я его не чувствую. В итоге всё может легко закончиться гипогликемической комой, которая может закончиться не только потерей ребенка, но и смертью. Низкий сахар очень плохо влияют на мое здоровье и здоровье ребенка. И высокий сахар тоже может повредить. Поэтому нужен постоянный контроль, — объяснила девушка.
Инсулиновую помпу бесплатно поставили ей в 2012 году. Но оказалось, что сенсор, который непрерывно контролирует уровень сахара в крови, выдавать бесплатно не будут. Его нет в перечне
— Помпа продолжает подавать инсулин, как запрограммировано. То есть не меняет дозу и не приостанавливает подачу лекарства. Один сенсор стоит около 3,5–5 тысяч рублей. В месяц выходит около 12–15 тысяч рублей. Сумма приличная. У меня месяц не было возможности купить их, приходилось по 20 раз на дню колоть пальцы для измерения сахара. Ночью делать это проблематично. А у меня как раз ночью происходит гипогликемия — сахар падает. Уже за последнее время два или три раза ночью меня будил муж. Когда понижается сахар, я начинаю потеть и разговаривать во сне. Если ничего не сделать, я могу умереть во сне. Могу потерять ребенка. Муж начал будить, увидел, что я не просыпаюсь. У меня было дома лекарство, которое быстро повышает сахар, он его мне ввел, — рассказала Гульнара.
Она добавила, что все эти проблемы отражены в медицинском дневнике. Также девушка обратилась к главному эндокринологу и получила заключение врачебной комиссии, что сенсоры для нее жизненно важны.
В справке, которая подписана главным эндокринологом Новосибирской области, и в заключении врачебного консилиума подтверждается, что девушка плохо чувствует понижение сахара в крови (все документы имеются в распоряжении редакции. — Прим. ред.).
— Учитывая беременность с частыми гипогликемическими состояниями, которые пациентка плохо распознает, с целью предотвращения неблагоприятных исходов беременности и развития гипогликемической комы показано суточное мониторирование глюкозы, — говорится в документах. — Вынесено решение обеспечить пациентку тест-полосками и сенсором.
С документами девушка обратилась в поликлинику — это было еще в мае, но выдавать сенсоры бесплатно ей отказались.
— Было много отписок, обеспечения сенсорами я так и не дождалась. Потом моя поликлиника обратилась в Минздрав НСО, чтобы мне купили сенсоры. Они отказали. И написали, что сенсор отсутствует в перечнях и списках — каких именно, не сказал, — объяснила девушка. — Я была вынуждена подать в суд с требованием обеспечить меня жизненно необходимыми медицинскими изделиями. Это не какая-то прихоть — я хочу, и всё. Нет. Это нужно, чтобы и я, и ребенок были живы и здоровы. Против меня выступали Минздрав и моя поликлиника. Люди, которые должны защищать меня, помогать сохранить мое здоровье и моего малыша — они против меня.
Суд в итоге отказал девушке в иске.
Почему суд не встал на сторону беременной
В суде сторону Министерства здравоохранения Новосибирской области представлял юрист
— Он пояснил, что истец допускает подмену понятий, когда говорит о заключении медицинской комиссии. Такого заключения в деле нет, есть медицинский консилиум, но это другой уровень компетенции. Заключение главного эндокринолога не порождает каких-либо последствий и возникновения права на получение бесплатно за счет средств областного бюджета расходных материалов к инсулиновой помпе и сенсоров для мониторинга глюкозы, — объясняется позиция Минздрава в решении суда.
Такую же позицию заняла и бердская больница, к которой относится поликлиника, выдающая бесплатные лекарства. В суд при этом не явились ни представитель Министерства финансов и налоговой политики Новосибирской области, ни Территориального фонда обязательного медицинского страхования НСО.
В итоге судье Оксане Лихницкой хватило возражений ответчиков, и в иске девушке отказали:
— Суд не принимает во внимание довод представителя истца в судебном заседании о том, что по жизненным показаниям истцу необходима инсулиновая помпа, которая не может функционировать без сенсора «Инлайт», поскольку опровергается представленными в материалах дела доказательствами. С учетом установленных обстоятельств, поскольку сенсор для мониторинга глюкозы Enlite не является расходным материалом к инсулиновой помпе и ее использование по назначению возможно без функционирования системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы, суд приходит к выводу о том, что основания для возложения на ответчиков обязанности по бесплатному обеспечению истца указанным сенсором отсутствуют. В связи с чем требования истца не основаны на законе, а потому удовлетворению не подлежат в полном объеме.
«Судья самостоятельно приняла решение по медицинскому вопросу без экспертизы»
Гульнара не согласна с решением суда и готовится к апелляции. Ее адвокат Юлия Казанцева говорит, что оснований для назначения бесплатных сенсоров было достаточно.
— Отсутствие сенсора угрожает жизни пациентки. Самостоятельно измерять глюкозу она не может круглые сутки. Об этом написали и главный эндокринолог Новосибирской области, и врачебная комиссия. Почему суд самостоятельно решил, что пациентка может без этого прожить, — очень большой вопрос. Судья не обладает специальными познаниями в этой области, не медицинский работник, не эндокринолог — при этом не берет во внимание заключение врачей, что необходим этот мониторинг, и самостоятельно принимает решение о том, что пациентке он не нужен. И она может без него прожить, — объяснила адвокат.
Она добавила, что уже давно пациентам по таким делам одобряют их иски, причем к немедленному исполнению. В чем отличие ситуации Гульнары от других, для нее остается непонятным:
— Судья самостоятельно приняла решение по медицинскому вопросу без экспертизы. Да, эти расходные материалы не входят в перечень жизненно важных лекарственных препаратов и медизделий, но ФЗ
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