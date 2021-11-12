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Врачи заявили о возможном росте числа диабетиков в НСО из-за ковида

Так как сахарный диабет 1-го типа является аутоиммунным заболеванием, инфекция может его спровоцировать

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Кроме инфекций, на развитие аутоиммунных заболеваний влияет стресс и экология

Кроме инфекций, на развитие аутоиммунных заболеваний влияет стресс и экология

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В Новосибирской области из-за пандемии коронавируса ожидается рост заболеваемости сахарным диабетом 1-го типа у детей. Об этом сегодня, 12 ноября, на пресс-конференции в ТАСС заявила руководитель диабетологического центра ГКБ № 1 Ольга Сазонова.

Она пояснила, что так как сахарный диабет 1-го типа является аутоиммунным заболеванием, инфекция может его спровоцировать:

— Заболеваемость детей сахарным диабетом имеет волнообразную тенденцию и, в то же время, по спирали. В 2020 году мы имели тенденцию на снижение. Но в дальнейшем это может быть спиральное повышение в еще большем размере. Дети на фоне перенесенной коронавирусной инфекции имеют нарушения углеводного обмена. Мы ожидаем, как и после эпидемии гриппа, рост этого заболевания, — сказала Ольга Сазонова.

По данным Ольги Сазоновой, сейчас в Новосибирской области более 100 тысяч людей с диабетом. Из них 5 тысяч с 1-м типом и более 96 тысяч с диабетом 2-го типа — он возникает в более позднем возрасте и связан с образом жизни и избыточным весом.

— Любая вирусная инфекция может быть тем триггером, пусковым фактором, в развитии аутоиммунного диабета 1-го типа. Кроме того, уже описаны случаи, когда в рамках коронавирусной инфекции поражается поджелудочная железа. Пока статистика собирается: с какими видами и формами диабета мы будем сталкиваться после перенесенной коронавирусной инфекции: классический 1-й тип, как после любой инфекции, 2-й тип, или на фоне патологий поджелудочной железы, — добавила заведующая эндокринологическим отделением Новосибирской областной клинической больницы Олеся Шабельникова.

Врачи также напомнили, что больные сахарным диабетом находятся в группе риска по ковиду, и им необходимо ставить прививки. Сахарный диабет не является противопоказанием для вакцинации, а привиться можно любым доступным препаратом.

Пока вакцины доступны только для взрослых, но недавно в России начали исследование действие вакцины «Спутник V» на подростках 12–17 лет. При этом в мире есть страны, которые уже начали прививать детей, в том числе более раннего возраста. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, для чего это нужно, как связано с погоней за коллективным иммунитетом, почему выбрана именно эта возрастная группа и какая будет следующей.

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