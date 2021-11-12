Врачи заявили о возможном росте числа диабетиков в НСО из-за ковида

В Новосибирской области из-за пандемии коронавируса ожидается рост заболеваемости сахарным диабетом
Она пояснила, что так как сахарный диабет
— Заболеваемость детей сахарным диабетом имеет волнообразную тенденцию и, в то же время, по спирали. В 2020 году мы имели тенденцию на снижение. Но в дальнейшем это может быть спиральное повышение в еще большем размере. Дети на фоне перенесенной коронавирусной инфекции имеют нарушения углеводного обмена. Мы ожидаем, как и после эпидемии гриппа, рост этого заболевания, — сказала Ольга Сазонова.
По данным Ольги Сазоновой, сейчас в Новосибирской области более 100 тысяч людей с диабетом. Из них 5 тысяч с
— Любая вирусная инфекция может быть тем триггером, пусковым фактором, в развитии аутоиммунного диабета
Врачи также напомнили, что больные сахарным диабетом находятся в группе риска по ковиду, и им необходимо ставить прививки. Сахарный диабет не является противопоказанием для вакцинации, а привиться можно любым доступным препаратом.
Пока вакцины доступны только для взрослых, но недавно в России начали исследование действие вакцины «