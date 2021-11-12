Врачи заявили о возможном росте числа диабетиков в НСО из-за ковида

Пока вакцины доступны только для взрослых, но недавно в России начали исследование действие вакцины « Спутник V » на подростках 12–17 лет. При этом в мире есть страны, которые уже начали прививать детей, в том числе более раннего возраста. Медицинский обозреватель НГС Мария Тищенко узнала у экспертов, для чего это нужно, как связано с погоней за коллективным иммунитетом, почему выбрана именно эта возрастная группа и какая будет следующей.

