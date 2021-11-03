«Мы уже не справляемся»: вирусолог и иммунолог объясняют, на сколько надо продлить локдаун

Почему растет заболеваемость?

Осенний рост предсказывали еще летом: в этот период она растет вполне традиционно много лет, правда не ковидом, а многочисленными ОРВИ. Ковид, впрочем, тоже вполне себе респираторно-вирусная инфекция, так что ожидать от него чего-то иного было бы не логично. К тому же, в прошлом году он себя уже проявил аналогичным образом: начавшийся осенью рост длился до конца декабря и спадать заболеваемость немного начала только после Нового года.



Прогнозы оказались правдивы: заболеваемость растет с начала осени, ежедневное число вновь выявленных случаев недавно достигло 40 тысяч. Кривая заболеваемости до недавнего времени была похожа на прошлогоднюю, но недавно устремилась вверх активней. В то время как в 2020 году темпы роста в октябре начали замедляться.

