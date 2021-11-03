«Мы уже не справляемся»: вирусолог и иммунолог объясняют, на сколько надо продлить локдаун

Рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в России не останавливается — на прошлой неделе был установлен очередной антирекорд:
Почему растет заболеваемость?
Осенний рост предсказывали еще летом: в этот период она растет вполне традиционно много лет, правда не ковидом, а многочисленными ОРВИ. Ковид, впрочем, тоже вполне себе респираторно-вирусная инфекция, так что ожидать от него чего-то иного было бы не логично. К тому же, в прошлом году он себя уже проявил аналогичным образом: начавшийся осенью рост длился до конца декабря и спадать заболеваемость немного начала только после Нового года.
Прогнозы оказались правдивы: заболеваемость растет с начала осени, ежедневное число вновь выявленных случаев недавно достигло 40 тысяч. Кривая заболеваемости до недавнего времени была похожа на прошлогоднюю, но недавно устремилась вверх активней. В то время как в 2020 году темпы роста в октябре начали замедляться.
Эксперты связывают отличия с тем, что летом появился новый вариант вируса. Вирусолог Анатолий Альтштейн убежден, что эта волна даже не четвертая, а всё еще третья.
— Я рассматриваю эту волну как третью: она началась еще в июне. Произошло это в связи с тем, что в мире изменился вариант вируса, который поддерживает пандемию, — говорит вирусолог Анатолий Альтштейн. — Поднялась волна заболеваемости, потом она спала несколько, но в сентябре снова пошла вверх: ухудшилась погода, дети пошли в школы, а они очень хорошие переносчики вируса. Это всё та же третья волна.
Анатолий Альтштейн — вирусолог, доктор медицинских наук, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени
Иммунолог Николай Крючков говорит, что напрямую нельзя сделать вывод, что рост заболеваемости, как и в прошлом году, будет длиться до нового года, а потом пойдет на спад — слишком много отличий у этих сезонов: с одной стороны, разные стадии эпидемии и более заразный штамм, с другой — зарождающийся коллективный иммунитет. И разное время локдаунов.
— Нужно смотреть более широкий временной диапазон. Прошлой весной у нас были нерабочий дни — локдаун, близкий к европейскому, но не идентичный ему, — объясняет Николай Крючков. — Поэтому к сентябрю мы тоже подошли с другими показателями, с остаточным эффектом весенних ограничений, так что рост у нас начался с низкой базы, и рост растянулся на долгий период. Сейчас ситуация совершенно другая, летом у нас просто разгулялась пандемия, всё было открыто. Сейчас у нас бурный рост в ранние сроки.
Николай Крючков — иммунолог, генеральный директор ООО «Клиникал Экселанс Груп», доцент медицинского университета имени
Поможет ли локдаун?
Николай Крючков считает, что введение ограничений было необходимо. Он говорит, что здравоохранение просто не справится с потоком больных, даже если он долгое время будет оставаться на сегодняшнем уровне. И неделей локдауна мы тут не обойдемся.
— Недели, конечно, недостаточно. Турция пробовала [вводить локдаун на] пять дней, больше они такой срок не повторяли и вводят, как и другие — четыре-шесть недель, — говорит иммунолог.
— Вводить нужно сразу [на несколько недель], у нас решения о продлении принимаются в последний день, это неадекватно. С момента введения противоэпидемических мер мы наблюдаем первые эффекты спустя 10–14 дней, — говорит Крючков. — Что они собираются оценивать через неделю, мне лично непонятно. Правильней, чтобы у всех был горизонт планирования и всем было понятно, какие меры будут дальше. Суть локдауна в том, чтобы ускорить снижение заболеваемости, госпитализации и смертности. Потому что даже если мы не будем расти, останемся на текущем уровне — мы не сможем справляться, мы уже не справляемся.
Наиболее проблемными сейчас считаются 12 регионов. Анна Попова перечислила их в понедельник на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением коронавирусной инфекции: это Самарская, Ульяновская, Новгородская, Брянская, Смоленская, Мурманская области, Республика Хакасия, Хабаровский край, Забайкальский край, Республика Коми, Калининградская область и Орловская область. Снижается заболеваемость только в Калмыкии и Карелии.
— Скорее всего, мы сейчас на максимуме или близко к максимуму по заболеваемости. Может быть, чуть-чуть выше, но это будет некое плато некоторое время, — говорит Крючков. — То, что у нас будет сложный сезон до конца весны — это да, будут действовать проэпидемические факторы, а коллективный иммунитет только формируется.
Анатолий Альтштейн говорит, что неясно насколько поможет локдаун — где-то через неделю мы будем видеть результат. Вряд ли он будет таким большим, по мнению вирусолога.
— Остановить ее можно было бы только мощной вакцинацией, но поскольку у нас никто не хочет вакцинироваться — так и получается, — говорит Альтштейн. — Без вакцины нас ожидает долгая эпидемия.
Николай Крючков тоже подчеркивает, что нужно стимулировать вакцинацию. Однако ждать быстрого эффекта от нее тоже не приходится. Конечно, сейчас, в связи с введением QR-кодов во многих регионах люди прививаются активнее, но иммунитет сначала надо выработать.
— На этой волне вакцинация напрямую не скажется, она начинает работать через четыре недели, в лучшем случае, — говорит Крючков. — И надо понимать, что темпы темпами, но если суммарно привьется небольшое количество — эффект на популяцию будет слабый. Но дело не только в коллективном иммунитете, дело в том, что люди, которые получат эффективные вакцины, защитят себя и создадут мини-коллективный иммунитет для своего окружения.
На сегодняшний день показатель коллективного иммунитета, по данным оперштаба, составляет 46,8%. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова на совещании с президентом заявила, что необходимо, чтобы иммунитет был у 80% населения. Весной считалось, что достаточно 60%, и такого показателя Владимир Путин в апреле поручил добиться к осени, но уже летом стало очевидно, что этого не получится. Позже штамм «дельта» повысил ставки: из-за более заразного варианта вируса показатель увеличили на 20%.
Почитайте также о том, какие финансовые гарантии положены тем, кто столкнулся с коронавирусом.